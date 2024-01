Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Mit­tels Park­kral­le zur Rück­kehr motiviert

Weil er sich uner­laubt von der Unfall­stel­le ent­fern­te, muss­te ein ita­lie­ni­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger sei­ne Stra­fe sofort bezah­len. Dies war jedoch nicht der ein­zi­ge Grund war­um er „zur Kas­se gebe­ten“ wurde.

Am gest­ri­gen Mitt­woch, 17.01.2024, gegen 06:00 Uhr befuhr ein 49-jäh­ri­ger Ita­lie­ner mit sei­nem hoch­mo­to­ri­sier­ten Fahr­zeug die Ham­mer­ba­cher­stra­ße in süd­li­cher Rich­tung. Auf­grund einer nicht ange­pass­ten Geschwin­dig­keit, ver­lor er die Kon­trol­le über sein Kraft­fahr­zeug, geriet ins Schleu­dern und tou­chier­te des­halb den dane­ben fah­ren­den Pkw eines 21-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rers der unver­letzt blieb.

Trotz des Zusam­men­sto­ßes ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le, obwohl am ande­ren Fahr­zeug ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 3000 Euro ent­stan­den ist. Aller­dings konn­te sein Fahr­zeug in der Nähe der Unfall­stel­le auf­ge­fun­den wer­den und wur­de von den Beam­ten der PI Erlan­gen-Stadt mit­tels einer Park­kral­le gesichert.

Dar­auf­hin mel­de­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher eini­ge Zeit spä­ter bei der PI Erlan­gen­Stadt und räum­te sei­ne Ver­feh­lung ein. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft muss­te er sei­ne Geld­stra­fe hier­für sofort bezah­len, da er kei­nen Wohn­sitz in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land besitzt. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen erga­ben dann noch, dass gegen ihn ein offe­ner Haft­be­fehl auf­grund einer Urkun­den­fäl­schung besteht.

Hier­für waren dann noch 2000 Euro fäl­lig, bis er schließ­lich als „frei­er“ Mann wie­der die Dienst­stel­le ver­las­sen konnte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Die­bi­sche Familie

Her­zo­gen­au­rach. Eine jun­ge Fami­lie aus dem Raum Ans­bach besuch­te am Mitt­woch­abend meh­re­re Out­lets im Her­zo­gen­au­ra­cher Nor­den. Hier­bei wur­de es mit der Bezah­lung der Waren augen­schein­lich nicht sehr ernst genom­men, genau­er wur­den Klei­dungs­stück im Wert von vie­len hun­dert Euro ent­wen­det. Auf­merk­sa­me Laden­de­tek­ti­ve beob­ach­te­ten die Lang­fin­ger und führ­ten die­se letzt­end­lich auch der Poli­zei zu. Gemein­sam müs­sen sich nun die Straf­tä­ter wegen meh­re­rer Dieb­stahls­de­lik­te verantworten.