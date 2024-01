Jeder, der in sei­ner Woh­nung Ein­schrän­kun­gen erfährt und Hil­fe benö­tigt oder sei­ne Woh­nung aufs Alter vor­be­rei­ten möch­te, kann sich kosten­los von der Fach­stel­le für Wohn­be­ra­tung bera­ten las­sen. Die­se bie­tet Bera­tungs­ge­sprä­che auch in der häus­li­chen Umge­bung an.

Wohn­be­ra­tung vor Ort – unkom­pli­ziert und direkt

Rat­su­chen­de, die sich lie­ber erst ein­mal vor Ort infor­mie­ren möch­ten, kön­nen sich auch an ehren­amt­li­che Wohn­be­ra­te­rin­nen und Wohn­be­ra­ter wen­den, bei­spiels­wei­se im Rah­men von Wohn­be­ra­tungs­sprech­stun­den. Sie zei­gen Mög­lich­kei­ten auf, wie eine Woh­nung ange­passt wer­den kann – sei es durch eine bar­rie­re­freie Dusche, die Ver­sor­gung mit Hilfs­mit­teln oder eine Ram­pe vor der Haus­tü­re. Außer­dem wird bespro­chen, wel­che Wege der Finan­zie­rung es gibt, um bau­li­che Maß­nah­men zu rea­li­sie­ren. Die Bera­tung ist kosten­los, unver­bind­lich und neu­tral. „Unser Ziel ist es, dass alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Land­kreis Bam­berg schon ein­mal von Wohn­be­ra­tung gehört haben und wis­sen, an wen sie sich wen­den kön­nen“, sind sich die Ehren­amt­li­chen einig.

Bera­tun­gen vor Ort wer­den der­zeit ange­bo­ten in Tra­bels­dorf und Wals­dorf (Hei­di Schütz-Erla­cher), Schlüs­sel­feld (Ingrid Neu­feld) und Königs­feld (Rai­ner Hof­mann). Außer­dem ist die Fach­stel­le für Wohn­be­ra­tung bei der Immo­bi­li­en­mes­se am Sams­tag, 27. Janu­ar und Sonn­tag, 28. Janu­ar in der Bam­ber­ger Bro­se Are­na ver­tre­ten. Hier kön­nen sich Inter­es­sier­te rund um das The­ma Woh­nungs­an­pas­sung infor­mie­ren und sich bera­ten lassen.

Neue Ehren­amt­li­che gesucht!

Um mög­lichst vie­le Men­schen errei­chen zu kön­nen, freut sich Kath­rin Wein­kauf von der Fach­stel­le für Wohn­be­ra­tung über wei­te­re moti­vier­te Ehren­amt­li­che aus allen kreis­an­ge­hö­ri­gen Kom­mu­nen. Wohn­be­ra­tung erfor­dert Kennt­nis­se in vie­len Berei­chen. Des­we­gen durch­lau­fen die Ehren­amt­li­chen zunächst eine vier­tä­gi­ge Schu­lung, die von der Lan­des­ar­beits­ge­mein­schaft Woh­nungs­an­pas­sung e.V. durch­ge­führt wird und mit einem Zer­ti­fi­kat abge­schlos­sen wird. Die Schu­lung ist kosten­frei. Kosten für Anfahrt und Über­nach­tung wer­den vom Land­rats­amt Bam­berg bezahlt. In Ver­bin­dung mit der fach­li­chen Anbin­dung an eine Wohn­be­ra­tungs­stel­le berech­tigt das Zer­ti­fi­kat, ehren­amt­lich in der Wohn­be­ra­tung tätig zu wer­den. Außer­dem müs­sen Inter­es­sier­te ein poli­zei­li­ches Füh­rungs­zeug­nis vor­le­gen, um Rat­su­chen­de vor mög­li­chen Betrugs­fäl­len zu schüt­zen. In ihrer Tätig­keit wer­den die Ehren­amt­li­chen durch die Fach­stel­le für Wohn­be­ra­tung beglei­tet. Inter­es­sier­te kön­nen sich ger­ne bei Frau Wein­kauf mel­den. Tele­fo­nisch ist die Fach­stel­le mon­tags bis mitt­wochs von 8:30 bis 9:30 Uhr erreichbar.

Land­rats­amt Bam­berg / Fach­stel­le für Wohnberatung

Lud­wig­stra­ße 23, 96052 Bamberg

Tele­fon: 0951/85–108

E‑Mail: wohnberatung@​lra-​ba.​bayern.​de

Wohn­be­ra­tung vor Ort

So errei­chen Sie die ehren­amt­li­chen Wohn­be­ra­te­rin­nen und Wohnberater:

Schlüs­sel­feld

Mon­tag, 5. Februar

Wohn­be­ra­tungs­sprech­stun­de von 14:00 bis 16:00 Uhr

Rat­haus Schlüs­sel­feld, Raum Nr. 6 im Erd­ge­schoss neben dem Bürgerbüro

Königs­feld

Sams­tag, 24. Februar

Wohn­be­ra­tungs­sprech­stun­de von 9:00 bis 11:00 Uhr

Rat­haus Königs­feld, Bespre­chungs­raum im 1. Obergeschoss

Walsdorf/​Lisberg