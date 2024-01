Eintritt frei: Die Studiobühne Bayreuth lädt zur öffentlichen Probe am 23. Januar 2024 ein

Sze­nen­aus­schnit­te der Komö­die „Mein Freund Har­vey“ wer­den öffent­lich geprobt

Eine popu­lä­re ame­ri­ka­ni­sche Komö­die steht dem­nächst auf dem Spiel­plan der Stu­dio­büh­ne Bay­reuth: Der Broad­way-Hit „Mein Freund Har­vey“ von Mary Cha­se wird am Sams­tag, 3. Febru­ar 2024, Pre­miè­re fei­ern. Durch die Ver­fil­mung mit James Ste­wart im Jah­re 1950 wur­de das Stück welt­be­rühmt. Inter­es­sier­te Bay­reu­ther Thea­ter­fans haben am kom­men­den Diens­tag die Mög­lich­keit, in die aktu­el­le Regie­ar­beit hin­ein­zu­schnup­pern. Sze­nen­aus­schnit­te der Komö­die wer­den geprobt, das Regie­kon­zept erläu­tert und Fra­gen beant­wor­tet. Regis­seu­rin Rebec­ca Brink­mann und ihr Ensem­ble laden dazu herz­lich ein, bei frei­em Ein­tritt.

Ter­min: Diens­tag, 23. Janu­ar um 19.00 Uhr in der Stu­dio­büh­ne Bayreuth

Wei­te­re Infos zum Stück

Was ist eigent­lich ver­rückt und was normal?

Spiel­zeit 2023/24: Mein Freund Har­vey Komö­die von Mary Cha­se / Deutsch von Alfred Polgar

Der Titel­held ist unsicht­bar: ein unge­fähr zwei Meter gro­ßer, wei­ßer Hase namens Har­vey, der nur in der Phan­ta­sie des lie­bens­wert-schrul­li­gen Elwood P. Dowd exi­stiert. Die­ser Gen­tle­man lebt ein Leben in Glück­se­lig­keit, im Ein­klang mit sich und der Welt – und Har­vey. Doch der Ruf sei­ner Fami­lie ist rui­niert: Elwoods Schwe­ster Veta und sei­ne Nich­te Myrt­le sind durch sein „ver­rück­tes“ Ver­hal­ten zu Außen­sei­tern der Gesell­schaft gewor­den. Myrt­le fürch­tet mit die­sem pein­li­chen Onkel nie einen Mann zu fin­den. Veta beschließt schwe­ren Her­zens, ihren Bru­der in eine psych­ia­tri­sche Pri­vat­kli­nik ein­wei­sen zu lassen.

Von nun an reiht sich Miss­ver­ständ­nis an Miss­ver­ständ­nis: Dr. San­der­son hält Veta für die Pati­en­tin, lässt Elwood allei­ne, der nach einer Unter­hal­tung mit der Frau des Kli­nik­lei­ters Prof. Chum­ley türmt und alle Prot­ago­ni­sten wer­den Teil eines herr­lich tur­bu­len­ten Verwechslungsspiels.

„Mein Freund Har­vey“ wur­de 1944 mit über­wäl­ti­gen­dem Erfolg am Broad­way urauf­ge­führt. Der ame­ri­ka­ni­schen Autorin Mary Cha­se (1907—1981) wur­de für ihre hin­ter­grün­di­ge Komö­die, die eine Hom­mage an die Kraft der Ima­gi­na­ti­on und ein wun­der­ba­res Plä­doy­er für Mit­mensch­lich­keit ist, der Pulit­zer-Preis ver­lie­hen. Das Stück ist mehr­fach ver­filmt wor­den – im Ori­gi­nal 1950 mit James Ste­wart, spä­ter in Deutsch­land mit Harald Juhn­ke und Heinz Rüh­mann. Längst gehört „Mein Freund Har­vey“ zu den Klas­si­kern sei­nes Gen­res und erfreut sich bis heu­te mit sei­ner warm­her­zi­gen und humor­vol­len Bot­schaft für mehr Tole­ranz, Phan­ta­sie und Freund­lich­keit gro­ßer Beliebtheit.

Spiel­dau­er ca. 2 Stun­den 30 Minu­ten. Eine Pause.

Pre­miè­re: Sams­tag, 3. Febru­ar 2024 um 20.00 Uhr Ter­mi­ne: 10., 12., 21., 24., 27. Febru­ar 7., 9., 16., 22., 23., 27. März 6. April um 20.00 Uhr 25. Febru­ar, 10., 17. März, 7. April um 17.00 Uhr

Regie: Rebec­ca Brinkmann

Büh­ne: Ruth Pulgram

Kostü­me: Hei­ke Betz

Licht/​Ton: Ronald Kropf/​Steffen Riess

Mas­ke: Judith Anthony

Es spie­len: Frank Ambro­si­us, Alex­an­dra Ber­ner, Michae­la Beuschel, Johan­nes Flecken­stein, Bir­git Franz, Klaus Mei­le, Michae­la Proebstl-Kraß, Jür­gen Skam­braks, Anne Stell­ber­ger, Emi­ly Stol­te, Basti­an Weith