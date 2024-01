Que­er Bay­reuth e. V. unter­stützt Demo-Auf­ruf des Bunt statt Braun e. V. zur Demo für Viel­falt und Demo­kra­tie in Bay­reuth am 22.01.2024

Der Que­er Bay­reuth e. V. setzt sich ähn­lich wie der Bunt statt Braun e. V. für eine offe­ne und tole­ran­te Bay­reu­ther Gesell­schaft ein. In Anbe­tracht der Umfra­ge­wer­te rechts­ra­di­ka­ler Par­tei­en ist es jetzt wich­tig, auf­zu­ste­hen und für die Demo­kra­tie ein­zu­ste­hen und Gesicht zu zeigen.

Hier­zu meint der Vor­sit­zen­de des Que­er Bay­reuth e. V., Robert Gluch: „Die Recher­chen von „Cor­rec­tiv“ aus der ver­gan­ge­nen Woche haben bewie­sen, was vie­le von uns schon geahnt haben: die AfD und ihre Unterstützer*innen wol­len Per­so­nen, die in Deutsch­land Zuflucht suchen, depor­tie­ren – auch dann, wenn sie hier schon längst aner­kannt sind. Dazu gehö­ren auch Per­so­nen, die que­er sind und denen in ihrer Hei­mat der Tod droht, wie etwa in Ugan­da. Wir kön­nen und wer­den dem nicht taten­los zuse­hen! Des­we­gen sagen wir Bunt statt Braun auf der Demo unse­re voll­kom­me­ne Unter­stüt­zung zu. Es ist auch unse­re Demo­kra­tie, für die wir jetzt ein­ste­hen müssen.“