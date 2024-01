„Ehren­amt­li­cher des Jah­res 2024“ gesucht

Mit der Aus­zeich­nung zum „Ehren­amt­li­chen des Jah­res“ sol­len Men­schen geehrt wer­den, die sich in beson­de­rem Maße ehren­amt­lich für die Jugend­ar­beit im Land­kreis Forch­heim ein­set­zen. Es wer­den drei Ehrun­gen ver­ge­ben, die mit einem Preis­geld für die Mit­glieds­or­ga­ni­sa­ti­on ver­bun­den sind. Schirm­herr der Aus­zeich­nung ist Herr Land­rat Dr. Her­mann Ulm.

Antrags­be­rech­tigt sind die im Kreis­ju­gend­ring Forch­heim ver­tre­te­nen Jugend­ver­bän­de, Ver­ei­ne, Kir­chen­ge­mein­den, Jugend­in­itia­ti­ven und Jugend­treffs. Jeder Vor­schlag ist ein Nach­weis, dass im Land­kreis Forch­heim eine viel­fäl­ti­ge Jugend­ar­beit statt­fin­det, die von vie­len Ehren­amt­li­chen gelei­stet wird.

Das For­mu­lar für den Vor­schlag fin­den Sie auf unse­rer Home­page unter fol­gen­dem Link:

https://​www​.kjr​-forch​heim​.de/​s​e​r​v​i​c​e​/​d​o​w​n​l​o​a​d​s​/​v​o​r​s​c​h​l​a​g​_​e​d​j​.​p​d​f​?​m​=​1​6​0​9​5​8​2​581

Die Vor­schlä­ge kön­nen bis spä­te­stens Sonn­tag, 18.02.2024 per E‑Mail an info@​kjr-​forchheim.​de oder per Post ein­ge­reicht wer­den. Die Ehrung fin­det in der Früh­jahrs­voll­ver­samm­lung statt.

Bei Fra­gen kön­nen Sie sich an das Jugend­bü­ro unter der Tel.: 09191/7388–0 wenden.