Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Sam­sag, 20. Janu­ar, 18.30 Uhr, alle Geschichts­in­ter­es­sier­ten zu einem Online-Vor­trag ein. Elfi Jemil­ler aus Bam­berg refe­riert über Dani­el Fuchs (1851–1935), einen krea­ti­ven Bau­mei­ster und geschäfts­tüch­ti­gen Unternehmer.

Über 50 Jah­re hin­weg wirk­te Dani­el Fuchs ganz wesent­lich am städ­te­bau­li­chen Erschei­nungs­bild sei­ner Hei­mat­stadt Bam­berg mit. In einem reprä­sen­ta­ti­ven Quer­schnitt wird die Viel­ge­stal­tig­keit der vom Bau­ge­schäft Fuchs errich­te­ten Bau­wer­ke vor­ge­stellt, in dem zeit­wei­se über 500 Mit­ar­bei­ter beschäf­tigt waren. Dazu gehö­ren unter ande­ren die Groß­bau­ten rund um den Wil­helms­platz, Kir­chen­neu­bau­ten, Miet­häu­ser und Vil­len, Indu­strie­an­la­gen und der Prinz-Ludwig-Hafen.

Der Vor­trag ist öffent­lich. Er ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. Die Zugangs­da­ten sind auf der Home­page des CHW unter dem Ter­min ange­ge­ben: www​.chw​-fran​ken​.de. Dort ist auch Infor­ma­ti­on über die wei­te­re Ver­eins­ar­beit zu finden.