Ver­lei­hung der Zer­ti­fi­zie­rungs­ur­kun­de im Rah­men der Rei­se­mes­se CMT in Stuttgart

Der Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg darf auch die näch­sten drei Jah­re die Aus­zeich­nung „Qua­li­täts­weg Wan­der­ba­res Deutsch­land“ tra­gen. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de nahm Land­rat Hel­mut Weiß, 1. Vor­sit­zen­der des Stei­ger­wald Tou­ris­mus und 2. Vor­sit­zen­der des Natur­parks Stei­ger­wald e.V., die Zer­ti­fi­zie­rungs­ur­kun­de des Deut­schen Wan­der­ver­bands im Rah­men der Rei­se­mes­se CMT in Stutt­gart ent­ge­gen. Der Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg – er führt auf 161 km von Bad Winds­heim nach Bam­berg – ist damit von Beginn an und seit 15 Jah­ren unun­ter­bro­chen zer­ti­fi­ziert, was die beson­de­re Qua­li­tät und Bedeu­tung des Fern­wan­der­we­ges für die Stei­ger­wald-Regi­on unterstreicht.

Qua­li­täts­we­ge garan­tie­ren Wan­dern­den abwechs­lungs­rei­che Land­schaf­ten, ver­läss­li­che Mar­kie­run­gen und einen gro­ßen Anteil an natur­be­las­se­nem Unter­grund. Der Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg wird zwei Mal im Jahr von den Wege­war­ten des Natur­parks Stei­ger­wald auf der gesam­ten Strecke kon­trol­liert, alle drei Jah­re steht die Nach­zer­ti­fi­zie­rung auf dem Plan. Und so dank­te Land­rat Hel­mut Weiß ganz beson­ders den Wege­war­ten, die viel Zeit und Herz­blut in die Pfle­ge des Weges stecken. Die Wege­war­te Wal­traut Stein­metz und Udo Rhein nah­men eben­falls an der Zer­ti­fi­zie­rungs­ver­an­stal­tung des Deut­schen Wan­der­ver­bands teil und freu­ten sich gemein­sam mit San­dra Barit­sch, Geschäfts­füh­re­rin des Natur­parks Stei­ger­wald, und Micha­el von Asch­we­ge, Geschäfts­füh­rer des Stei­ger­wald Tou­ris­mus, über die erfolg­rei­che Aus­zeich­nung. „Bun­des­weit gibt es aktu­ell 361 ‚Qua­li­täts­we­ge Wan­der­ba­res Deutsch­land‚ mit einer Gesamt­län­ge von fast fünf­zehn­tau­send Kilo­me­tern“, berich­tet Lia­ne Jor­dan, Lei­tung Qua­li­täts­ma­nage­ment beim Deut­schen Wan­der­ver­band. „Ein kla­rer Hin­weis dar­auf, was wir in Deutsch­land den Wan­dern­den auf der gan­zen Welt zu bie­ten haben.“

Der Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg ver­bin­det auf sei­nen rund 160 km die viel­fäl­ti­gen Land­schaf­ten des Natur­parks Stei­ger­wald und besticht vor allem durch sei­ne wei­ten Fern­sich­ten: Am Stei­ger­wald-Trauf ent­lang eröff­nen sich immer neue Blicke ins wei­te Main­tal. Der Weg führt vor­bei an Bur­gen und Schlös­sern, durch beschau­li­che Wein­or­te und ein­sa­me Wäl­der. Auch ein Abste­cher zum Baum­wip­fel­pfad, zum Erbe der Zister­zi­en­ser in Ebrach oder in die wech­seln­den Aus­stel­lun­gen des Stei­ger­wald-Zen­trums lohnt sich. Als Strecken­weg kann der Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg in neun Etap­pen erwan­dert werden.

Strecken­ver­lauf des Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­we­ges, Wege­pfle­ge und die Zusam­men­ar­beit mit den Ehren­amt­li­chen wer­den über den Natur­park Stei­ger­wald orga­ni­siert. Für die Ver­mark­tung zeich­net der Stei­ger­wald Tou­ris­mus ver­ant­wort­lich. Gemein­sam blickt man nun auch vor­aus auf das 15jährige Bestehen des Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­we­ges in die­sem Jahr, im Lauf des Jubi­lä­ums­jah­res sind ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen geplant.

Infor­ma­tio­nen rund um den Stei­ger­wald-Pan­ora­ma­weg, wie auch in Kür­ze zu den geplan­ten Jubi­lä­ums­ak­ti­vi­tä­ten fin­den sich unter www​.stei​ger​wald​-natur​park​.de und www​.stei​ger​wald​tou​ris​mus​.com .