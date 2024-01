Ein neu­es For­mat in Haus Mar­teau in Lich­ten­berg ist das Kla­vier­kon­zert zur Eröff­nung des Mei­ster­kur­ses von Prof. Arnulf von Arnim. Zwei bereits inter­na­tio­nal sehr erfolg­rei­che Jung­pia­ni­sten spie­len am Diens­tag, 23. Janu­ar (18 Uhr), zur Eröff­nung des Kur­ses im Kon­zert­saal von Haus Marteau.

„Die bei­den aus Süd­ko­rea stam­men­den Pia­ni­sten Jun­hee Kim und Honggi Kim sind viel­fach aus­ge­zeich­net. In Lich­ten­berg wer­den die bei­den Pia­ni­sten einen Kon­zert­abend der Spit­zen­klas­se gestal­ten“, erläu­tert Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. „Bei­de sind bereits welt­weit tätig und haben mit vie­len bedeu­ten­den Orche­stern gespielt.“

Honggi Kim erreich­te neben vie­len ande­ren den 1. Preis des Inter­na­tio­na­len Isang-Yun Wett­be­werbs, Korea, den 1. Preis des Inter­na­tio­na­len Wett­be­werbs Hong­kong sowie den 1. Preis des Inter­na­tio­na­len Wett­be­werbs Jaén, Spanien.

Jun­hee Kim gewann in Kiew den 1. Preis des Inter­na­tio­na­len Horo­vitz-Wett­be­werbs, in Paris den 2. Preis des Mar­gue­ri­te Long-Wett­be­werbs sowie den 2. Preis der Young Artist Con­cert Series, New York und vie­le weitere.

Den ersten Teil gestal­tet Jun­hee Kim mit fol­gen­dem Pro­gramm: Mozarts Ron­do in a‑Moll, Cho­pins Bal­la­de Nr. 1, Scher­zo und Marsch von Liszt sowie von Rach­ma­nin­off die Melo­die E‑Dur sowie die Pré­ludes G‑Dur und g‑moll. Honggi Kim spielt im zwei­ten Teil Varia­tio­nen und Fuge über ein rus­si­sches The­ma von Lja­pu­n­ov sowie Isla­mey – Ori­en­ta­li­sche Fan­ta­sie von Bal­a­ki­rev und zwei Scher­zi von Cho­pin (Nr. 2 und Nr. 4).

„Wir kön­nen uns auf einen Höhe­punkt vir­tuo­ser Kla­vier­mu­sik freu­en“, ver­si­chert der Dozent, Prof Arnulf von Arnim.

Kla­vier­kon­zert zur Eröff­nung des Mei­ster­kur­ses von Prof Arnulf von Arnim

Diens­tag, 23. Janu­ar 2024, 18 Uhr, Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg

Kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro, ermä­ßigt für 5 Euro (Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Stu­die­ren­de und schwer­be­hin­der­te Men­schen) und kön­nen direkt online gebucht wer­den: https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​l​es/.

Eine Reser­vie­rung ist auch tele­fo­nisch unter 0921 604‑1608 mög­lich. Abend­kas­se gibt es am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platzwahl.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.haus​-mar​teau​.de