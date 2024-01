Unser Ver­ein Bunt statt Braun – Gemein­sam stark für Flücht­lin­ge e.V. ist bestürzt und in gro­ßer Sor­ge. Die aktu­el­le Bericht­erstat­tung über den Geheim­plan von Rechtsextremist:innen und AfD-Mit­glie­dern über die geplan­ten Abschie­bun­gen von migran­tisch gele­se­nen Men­schen und deut­schen Staatsbürger:innen trifft uns alle! Wir wol­len kei­ne Par­tei in unse­ren Par­la­men­ten, die ras­si­sti­sche und rechts­extre­me Ideo­lo­gien und Phan­ta­sien unter­stützt und plant, Men­schen, die nicht in ihr ras­si­sti­sches Welt­bild pas­sen, abzuschieben.

Es gibt nur eine Ant­wort dar­auf: Wir alle müs­sen laut wer­den und gegen Ras­sis­mus auf die Stra­ße gehen. Des­we­gen gibt es am Mon­tag, 22.01.24 um 16:30 Uhr eine Kund­ge­bung in Bay­reuth auf dem Markt­platz vor dem Nep­tun­brun­nen! Lasst uns gemein­sam laut wer­den: Wir ste­hen für Viel­falt und Demo­kra­tie! Unse­re Alter­na­ti­ve heißt Solidarität!