Die loka­le Koor­di­nie­rungs­grup­pe Wit­te­rung hat nach augen­blick­li­cher Bewer­tung der Wit­te­rungs­be­din­gun­gen sowie Abwä­gung aller Fak­to­ren in enger Abstim­mung mit der ILS Hof (Inte­grier­te Leit­stel­le Hof), der Regie­rung von Ober­fran­ken und den zustän­di­gen Behör­den im Land­kreis Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge sowie im Land­kreis und in der Stadt Hof ent­schie­den, den Unter­richt am Don­ners­tag, 18.01.2024, in den Schul­amts­be­zir­ken Wun­sie­del und Hof in Prä­senz statt­fin­den zu lassen.