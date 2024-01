MÜNCH­BERG, LKR. HOF. Am Sonn­tag­abend über­fiel ein Unbe­kann­ter mit einem Mes­ser bewaff­net ein Imbiss­lo­kal in Münch­berg. Der Koch trat dem Mann ent­ge­gen und schlug ihn in die Flucht. Die Ermitt­ler der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­ten um Zeugenhinweise.

Am Sonn­tag­abend, gegen 20 Uhr, betrat ein Unbe­kann­ter einen Asia-Imbiss in der Bahn­hof­stra­ße in Münch­berg. Der Mann droh­te der Dame am Tre­sen mit einem Küchen­mes­ser und for­der­te die Her­aus­ga­be der Tages­ein­nah­men. Zum Unglück des Räu­bers wur­de der Koch (61) des Lokals auf den Über­fall auf­merk­sam und eil­te sei­ner Kol­le­gin (42) zu Hil­fe. Bewaff­net mit einem Metz­ger­beil trat er dem Räu­ber ent­schlos­sen ent­ge­gen. Der Räu­ber zeig­te sich auf­grund der unglei­chen Waf­fen­ver­hält­nis­se beein­druckt und ergriff sofort die Flucht. Auf sei­ne Beu­te muss­te er verzichten.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer hat am Sonn­tag­abend den Über­fall beob­ach­tet? Wer hat einen Mann mit fol­gen­der Beschrei­bung in der Nähe des Asia-Imbiss gesehen?

männ­lich

zir­ka 170 bis 175 Zen­ti­me­ter groß

etwa 17 bis 18 Jah­re alt

trug einen dun­kel­grau­en Jog­ging­an­zug mit Kapuze

schwar­ze FFP2-Mas­ke auf dem Gesicht

hat­te ein Küchen­mes­ser dabei

Hin­wei­se neh­men die Beam­ten der Kri­po Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040 entgegen.