Am kom­men­den Sonn­tag trifft der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach am 16. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B um 17 Uhr auf den FC Bay­ern Bas­ket­ball 2 und möch­te nach dem über­ra­schen­den Aus­wärts­coup in der Hin­run­de auch das Heim­spiel gewinnen.

Eine Woche nach der knap­pen Der­by-Nie­der­la­ge in Coburg geht es für den TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach gleich mit dem näch­sten Kra­cher wei­ter. Nach dem Spiel bei der Zweit­ver­tre­tung der Bam­berg Bas­kets am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de geht es nun gegen die näch­ste Unter­bau­mann­schaft eines Bun­des­li­gi­sten. Mit den klei­nen Bay­ern war­tet auf die Güß­ba­cher der momen­ta­ne Tabel­len­fünf­te, der mit neun Sie­gen und sechs Nie­der­la­gen punkt­gleich mit dem Drit­ten Coburg und dem Vier­ten aus Ulm ist. Eine die­ser sechs Plei­ten setz­te es für die Trup­pe von Trai­ner­le­gen­de Emir Mutap­cic im Hin­spiel im hei­mi­schen BMW-Park gegen die Gelb­schwar­zen. Mit­te Novem­ber setz­ten sich die TSV-ler etwas über­ra­schend, aber ver­dient, mit 95:87 durch und fei­er­ten damals den zwei­ten Sai­son­sieg. Brei­ten­güß­bach möch­te alles dar­an­set­zen, dass die Nie­der­la­gen­se­rie been­det wird und man end­lich den vier­ten Erfolg der lau­fen­den Spiel­zeit ein­fährt um im Kampf um den Klas­sen­er­halt wei­ter mit­mi­schen zu kön­nen. Zudem hofft man, dass sich die Per­so­nal­not etwas ent­spannt und der ein oder ande­re Spie­ler am Sonn­tag wie­der zurück ins Team kehrt. Das wür­de dem Kader mehr Qua­li­tät und Tie­fe geben.

Die Bay­ern hat­ten erst am Diens­tag ihr letz­tes Liga­spiel in hei­mi­scher Hal­le, als sie im Duell der Farm­teams die zwei­te Mann­schaft der FRA­PORT SKY­LI­NERS mit 95:78 bezwan­gen. Über­ra­gen­de Akteu­re waren dabei erneut Ivan Khar­chen­kov (23 Punk­te) und Dino Radon­cic (17), die auch im Hin­spiel gegen Brei­ten­güß­bach die besten Punk­te­samm­ler waren. Für die Ober­bay­ern zählt jeder Sieg im Kampf um die Play­offs, da die Liga im Mit­tel­feld extrem aus­ge­gli­chen ist. So hat Coburg als Tabel­len­drit­ter ledig­lich zwei Sie­ge Vor­sprung auf Platz 10, den momen­tan der ande­re Auf­stei­ger aus Fell­bach inne­hat. Einen Aus­rut­scher wie im Hin­spiel kann sich der FCB eigent­lich nicht erlau­ben und des­we­gen wer­den sie mit Sicher­heit in Best­be­set­zung antre­ten, zumal das NBBL-Team an die­sem Wochen­en­de spiel­frei ist.

Auf den TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach war­tet des­we­gen eine ziem­lich hohe Hür­de, die aber, wie das Hin­spiel gezeigt hat, auch zu mei­stern ist. Es wird eine extrem phy­si­sche Begeg­nung, da der Bay­ern Nach­wuchs unter Pro­fi-Bedin­gun­gen manch­mal sogar mehr­mals täg­lich trai­niert. Wich­tig wird es sein, den Kampf und die Inten­si­tät über 40 Minu­ten zu matchen und nicht eine lan­ge Pha­se zu haben, in der weder offen­siv noch defen­siv etwas zusam­men­läuft. Die Güß­ba­cher, die erneut als rei­ne Ama­teur­mann­schaft auf eine Trup­pe vol­ler (Jugend-)Profis tref­fen, wol­len zei­gen, wozu sie fähig sind. Ange­trie­ben von ihren zahl­rei­chen Fans in der hei­mi­schen Hans-Jung-Hal­le will man unbe­dingt einen Heim­sieg einfahren.

Dafür ist die Abwehr von beson­de­rer Bedeu­tung. In der Ver­tei­di­gung müs­sen die Gelb­schwar­zen vor allem auf Jugend­na­tio­nal­spie­ler Khar­chen­kov (21,2ppg), den letzt­jäh­ri­gen ACB-Voll­pro­fi Radon­cic (17,5) und Kalu (17,3) auf­pas­sen. Die­ses Trio ist mit Abstand der Dreh- und Angel­punkt im Spiel der Münch­ner und soll­te beson­ders eng ver­tei­digt wer­den, damit die­se drei Spie­ler nicht heiß lau­fen. Gelingt es der Trö­ster-Trup­pe Khar­chen­kov, Radon­cic und Kalu eini­ger­ma­ßen im Griff zu haben, wäre das eine gute Grund­la­ge für den mög­li­chen Heimerfolg.

Zudem kommt es auch auf den eige­nen offen­si­ven Rhyth­mus an. Die Trö­ster-Trup­pe hat die schwäch­ste Offen­si­ve der Liga, möch­te aber bewei­sen, dass man in den ver­gan­ge­nen Wochen gut im Trai­ning dar­an gear­bei­tet hat. Das wol­len die Güß­ba­cher am kom­men­den Sonn­tag unbe­dingt bewei­sen und zei­gen, dass sie auch über 40 Spiel­mi­nu­ten kon­stant punk­ten kön­nen. Gute Ball­be­we­gung mit dem Auge für den frei­en Mann am Brett oder an der Drei­er­li­nie ist wich­tig, damit man zu frei­en Wür­fen kommt, die hof­fent­lich mit einer hohen Quo­te ver­senkt wer­den. Auch der Rebound wird ein wich­ti­ger Fak­tor im Spiel sein. Es müs­sen alle TSV-ler geschlos­sen um jeden Abpral­ler kämp­fen, damit man der jun­gen Münch­ner Mann­schaft mög­lichst wenig zwei­te Wurf­chan­cen gestattet.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Land, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein

Live­stream: https://​sport​deutsch​land​.tv/​t​s​v​t​r​o​e​s​t​e​r​b​r​e​i​t​e​n​g​u​e​s​s​b​a​c​h​/​p​r​o​b​-​s​u​e​d​-​t​s​v​-​t​r​o​e​s​t​e​r​-​b​r​e​i​t​e​n​g​u​e​s​s​b​a​c​h​-​v​s​-​f​c​-​b​a​y​e​r​n​-​b​a​s​k​e​t​b​a​l​l​-ii