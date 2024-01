Mit einem ech­ten Tra­di­ti­ons­du­ell star­tet die SpVgg Bay­reuth ins Fuß­ball­jahr 2024. Am kom­men­den Sonn­tag (21. Janu­ar) gastiert der Nord­ost Regio­nal­li­gist Chem­nit­zer FC auf dem Neu­dros­sen­fel­der Kunst­ra­sen und trifft dort auf unse­re Alt­städ­ter Jungs.

Der CFC, für den das Kräf­te­mes­sen mit der Spiel­ver­ei­ni­gung bereits der letz­te Test vor dem Pflicht­spiel­be­ginn am Frei­tag dar­auf ist, kehrt erst am Don­ners­tag aus dem acht­tä­gi­gen Trai­nings­la­ger im tür­ki­schen Belek zurück. Unse­rer Alt­stadt star­te­te am 08. Janu­ar mit der Vor­be­rei­tung auf die Rest­rück­run­de. Die star­tet am 01. März. mit dem Heim­spiel gegen den FV Illertissen.

Anstoß am Sonn­tag, den 21.01. ist um 14 Uhr. Ab 13 Uhr ist die Tages­kas­sen am Sport­park „Am Wein­berg“ in Neu­dros­sen­feld geöff­net. Kar­ten sind auch bereits im Vor­feld über den Vor­ver­kauf im Online­shop oder allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhältlich.