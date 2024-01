Ilya Andry­uk­hov soll den Aus­fall von Michel Wei­de­kamp kompensieren

Die Sel­ber Wöl­fe reagie­ren mit der Ver­pflich­tung von Ilya Andry­uk­hov auf den Aus­fall von Tor­hü­ter Michel Wei­de­kamp, der auf unbe­stimm­te Zeit nicht zur Ver­fü­gung ste­hen wird. Der Deutsch-Rus­se mit DEL2-Erfah­rung stand zuletzt bei den Fish­town Pin­gu­ins in der DEL unter Vertrag.

Fünf­te Sai­son in Deutschland

Ilya Andry­uk­hov wur­de in der west­si­bi­ri­schen Stadt Bar­naul gebo­ren, wo er auch auf­wuchs und beim dor­ti­gen Club Motor Bar­naul das Eis­hockey­spie­len erlern­te. Die ersten Erfah­run­gen im Senio­ren­be­reich mach­te der Links­fän­ger als 16-Jäh­ri­ger in der drit­ten rus­si­schen Liga, brach­te es aber zehn Jah­re spä­ter auch auf fünf Ein­sät­ze in der KHL, der höch­sten Spiel­klas­se Russ­lands. In der Sai­son 2018/2019 hol­ten die Löwen Frank­furt Ilya Andry­uk­hov erst­mals in die DEL2. Im Anschluss ging es für den 33-Jäh­ri­gen noch­mal zurück nach Russ­land, in die Ukrai­ne und nach Kasach­stan, ehe ihn die Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau in der lau­fen­den Spiel­zeit 2020/2021 zurück nach Deutsch­land lot­sten. Die ver­gan­ge­nen bei­den Sai­sons streif­te der Deutsch-Rus­se das Tri­kot der Heil­bron­ner Fal­ken über, mach­te dort mit durch­weg guten Lei­stun­gen auf sich auf­merk­sam und wur­de unter ande­rem auch im Febru­ar 2022 zum Spie­ler des Monats in der DEL2 aus­ge­zeich­net. In der lau­fen­den Sai­son sicher­ten sich die Fish­town Pin­gu­ins aus der DEL nach dem Aus­fall von Maxi­mi­li­an Franz­reb die Dien­ste von Ilya Andry­uk­hov. Für den aktu­el­len Tabel­len­füh­rer der höch­sten deut­schen Spiel­klas­se mach­te der 1,87 m gro­ße Goa­lie drei Spiele.

Reak­ti­on auf den Aus­fall von Michel Weidekamp

„Mit der Ver­pflich­tung von Ilya Andry­uk­hov bis Sai­son­ende sichern wir uns nach dem Aus­fall von Michel Wei­de­kamp auf der wich­ti­gen Tor­hü­ter­po­si­ti­on mit einem erfah­re­nen und star­ken Goa­lie ab. Auch wenn wir mit Las­se Roel­ofsen aus dem eige­nen Nach­wuchs sowie den bei­den Höch­stadter För­der­li­zenz­spie­lern Justin Spie­wok und Nico Zim­mer­mann auf talen­tier­te jun­ge Kräf­te zurück­grei­fen kön­nen, ist es gera­de jetzt in der hei­ßen und ent­schei­den­den Pha­se der Sai­son immens wich­tig, neben Micha­el Bit­zer auf einen zwei­ten rou­ti­nier­ten Stamm-Tor­hü­ter zurück­grei­fen zu kön­nen“, erklärt Wöl­fe-Geschäfts­füh­rer Sven Geri­ke die Nachverpflichtung.

Sel­ber Wöl­fe, DEL2 – neu, zuletzt Fish­town Pin­gu­ins, DEL

Ilya Andry­uk­hov

Geburts­tag: 25.09.1990

Geburts­ort: Bar­naul, Russland

Grö­ße: 1,87 m

Gewicht: 92 kg

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Ilya Andry­uk­hov eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2023/2024.