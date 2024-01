Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Glück im Unglück

Deut­lich schlim­me­re Fol­gen hät­ten durch einen Brand in der Erlan­ger Hart­mann­stra­ße am gest­ri­gen Nach­mit­tag ent­ste­hen kön­nen, als in der Küche einer Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses ein Feu­er ausbrach.

Der 26-jäh­ri­ge Bewoh­ner woll­te sich am Diens­tag, 16.01.2024, gegen 17:00 Uhr ein Essen im Back­ofen zube­rei­ten. Auf dem Ofen­blech befand sich aller­dings ein ver­ges­se­nes Kunst­stoff­teil, wel­ches in der Fol­ge in Brand geriet. Als er dies bemerk­te, nahm er das bren­nen­de Blech aus dem Ofen um es auf den Bal­kon zu verbringen.

Hier­bei griff das Feu­er vom Blech aller­dings auf einen Vor­hang über. Die­sen riss er, zur Ver­hü­tung eines grö­ße­ren Bran­des, von der Vor­hang­stan­ge und woll­te ihn eben­falls auf den Bal­kon brin­gen. Die Gar­di­ne fiel aller­dings auf ein elek­tri­sches Gerät und setz­te auch die­ses noch in Brand. Letzt­end­lich gelang es dem Bewoh­ner dann doch noch alle bren­nen­den Gegen­stän­de aus sei­ner Woh­nung zu brin­gen und die­se auf dem Bal­kon abzulöschen.

Der 26-jäh­ri­ge sowie wei­te­re Mit­be­woh­ner blie­ben unver­letzt und die Woh­nung auch wei­ter­hin bewohn­bar. Der ent­stan­de­ne Scha­den in der Woh­nung wur­de von den auf­neh­men­den Beam­ten der PI Erlan­gen-Stadt auf ca. 10.000 € geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung am Gym­na­si­um Eckental

Ecken­tal – Am Wochen­en­de, vom 12.01.2024 bis 14.01.2024, wur­de am Haupt­ein­gang des Gym­na­si­ums Ecken­tal ein blau­es Graf­fi­ti ange­bracht. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro.

Zeu­gen, die im Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen machen konn­ten, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Fahr­zeug zerkratzt

Ecken­tal – Im Zeit­raum, vom 03.01.24 – 13.01.24, wur­de, auf dem Park­platz in der Jahn­stra­ße 35 ein schwarz-wei­ßer Fiat 500, bereits zwei­mal durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter an der Fah­rer­sei­te zer­kratzt. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 2.000,- €.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Gut­ach­ter unter­such­te Frontalzusammenstoß

Grems­dorf – Am Diens­tag­abend kam es zwi­schen Buch und Grems­dorf zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem BMW der 7er Rei­he und einem VW Polo. Im Aus­lauf einer lang­ge­zo­ge­nen Links­kur­ve kam ein 52 – jäh­ri­ger Mann mit sei­nem BMW auf die Gegen­spur und kol­li­dier­te fron­tal mit dem ent­ge­gen­kom­men­den VW Polo eines 21 – jäh­ri­gen Man­nes. Der Fahr­zeug­füh­rer des VW Polo erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen und muss­te von der Feu­er­wehr aus dem Fahr­zeug befreit wer­den. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer kamen anschlie­ßend in umlie­gen­de Kli­ni­ken. Die Staats­an­walt­schaft ord­ne­te die Hin­zu­zie­hung eines Sach­ver­stän­di­gen zur Unfall­re­kon­struk­ti­on sowie die Sicher­stel­lung der Fahr­zeu­ge an. Bis zum Abschluss der Unfall­auf­nah­me sowie der Räu­mung der Unfall­stel­le muss­te die Strecke über meh­re­re Stun­den gesperrt wer­den. An den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 16000.- Euro.