Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Hohen Bar­geld­be­trag aus Fahr­zeug gestohlen

BAM­BERG. Am Diens­tag in der Zeit zwi­schen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr ent­wen­de­ten Unbe­kann­te aus einem in der Haupts­moor­stra­ße abge­stell­ten, wei­ßen Peu­geot Bar­geld in Höhe von 2.000 Euro. Das Fahr­zeug einer Tabak­wa­ren-Fir­ma war ver­mut­lich nicht ver­schlos­sen. Die Tabak­wa­ren wur­den zurückgelassen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Drei Rei­fen zerstochen

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag­abend und Diens­tag­früh wur­den in der Gas­fa­brik­stra­ße die Rei­fen von ins­ge­samt drei Fahr­zeu­gen zer­sto­chen, wel­che dort abge­stellt waren. Der Scha­den wird auf ins­ge­samt 1.800 Euro geschätzt.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht Per­so­nen die in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Auto über­schlug sich am Münch­ner Ring

BAM­BERG. Mon­tag­mor­gen kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall auf dem Münch­ner Ring. Dort muss­te eine 19-Jäh­ri­ge ihren Hyun­dai ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen was die dahin­ter­fah­ren­de Fie­sta-Fah­re­rin zu spät bemerk­te und auf das Fahr­zeug vor ihr auf­fuhr. Der Fie­sta wur­de durch den Auf­prall auf die lin­ke Fahr­zeug­sei­te gescho­ben und kam dort zum Ste­hen. Dies wie­der­um führ­te zu einem wei­te­ren Unfall. Eine 58-Jäh­ri­ge, die dem Unfall aus­wei­chen woll­te und auf die lin­ke Spur wech­sel­te fuhr mit ihrem Hyun­dai auf den Fie­sta auf und über­schlug sich mit ihrem Fahr­zeug. Das Auto blieb auf dem Dach lie­gen, die Insas­sin ver­letz­te sich dabei nur leicht. Scha­den an den drei Fahr­zeu­gen ent­stand in Höhe von ca. 21.500 Euro.

Zeu­gin merk­te sich Kenn­zei­chen des BMW´s

BAM­BERG. Diens­tag­nach­mit­tag beob­ach­te­te eine Zeu­gin eine Fah­rer­flucht in der Kle­ber­stra­ße. Dort kam der Fuß­gän­ge­rin ein wei­ßer BMW ent­ge­gen und fuhr an ihr vor­bei. Dabei tou­chier­te er einen abge­stell­ten Vol­vo und beschä­dig­te den Außen­spie­gel. Der BMW ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von 500 Euro zu küm­mern. Die Zeu­gin konn­te der Poli­zei Bam­berg das Kenn­zei­chen des Unfall­flüch­ti­gen mitteilen.

Exhi­bi­tio­nist steht vor Fenster

BAM­BERG. Diens­tag­früh gegen 0:15 Uhr stand ein Unbe­kann­ter Mann vor einem Fen­ster einer 19-Jäh­ri­gen in der Jäck­stra­ße. Er beob­ach­te­te die jun­ge Frau beim Kla­vier spie­len und ona­nier­te hierbei.

Der Mann wird auf ca. 30 Jah­re geschätzt und trägt einen 3‑Ta­ge-Bart, er ist ca. 175 cm groß und stäm­mig. Er trug eine schwar­ze glän­zen­de Leder­jacke und einen grü­nen Schal.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Dro­gen beschlagnahmt

BAM­BERG. Diens­tag­nacht fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Luit­pold­stra­ße ein amts­be­kann­ter 21-Jäh­ri­ger auf, der sich auf­fäl­lig der Strei­fe ent­zie­hen woll­te. Bei einer Per­so­nen­kon­trol­le konn­ten bei ihm meh­re­re Ecsta­sy-Tablet­ten sowie Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den. Die Tablet­ten und das Mari­hua­na wur­den beschlagnahmt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

Kem­mern. Im Zeit­raum von Mon­tag­mit­tag, 8. Janu­ar, bis Diens­tag­vor­mit­tag, 16. Janu­ar, ent­wen­de­ten Unbe­kann­te ca. 1,5 Ster Brenn­holz. Das Holz war mit einer Pla­ne abge­deckt und auf einem Feld zwi­schen der B4 und dem MUNA-Gelän­de, auf Höhe eines Sen­de­ma­stes, gela­gert. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHESS­LITZ. Am Diens­tag, 17.20 Uhr, fuhr eine 33-Jäh­ri­ge mit einem Pkw, Volvo/​V60, in der Stra­ße „Am Brand“ und tou­chier­te mit dem rech­ten Außen­spie­gel ein gepark­tes Fahr­zeug. Nach­dem sie auf dem dor­ti­gen Park­platz einer Zahn­arzt­pra­xis geparkt hat­te, ver­ließ sie kurz den Unfall­ort, um in der Pra­xis wegen ihren Ter­min Bescheid zu geben. Bei ihrer Rück­kunft war das beschä­dig­te Fahr­zeug, ver­mut­lich ein Audi, weg­ge­fah­ren. Am Vol­vo ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Der Geschä­dig­te wird gebe­ten sich unter 0951/9129–310 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Ver­kehrs­un­fall mit drei ver­letz­ten Personen

Bay­reuth. Am Diens­tag Mit­tag kam es im Bereich der Kem­na­ter Str. Ecke Königs­al­lee zu einem Ver­kehrs­un­fall mit drei leicht ver­letz­ten Unfallbeteiligten.

Gegen 12:45 Uhr befuhr ein Pkw die Kem­na­ter Stra­ße in stadt­ein­wer­ti­ge Rich­tung. An der abknicken­den Vor­fahrts­stra­ße zur Königs­al­lee miss­ach­te­te der Pkw-Fah­rer das für ihn gel­ten­de STOP-Schild und stieß mit einem vor­fahrts­be­rech­ti­gen Klein­bus zusam­men. Der Fah­rer des Klein­bus­ses, sowie der Pkw-Fah­rer und des­sen Bei­fah­re­rin wur­den durch den Zusam­men­stoß ver­letzt. Wäh­rend der Len­ker des Klein­bus­ses nur vor Ort durch die ein­ge­setz­ten Ret­tungs­kräf­te ver­sorgt wer­den muss­te, kamen die bei­den Insas­sen des Pkw mit dem Ret­tungs­wa­gen zur wei­te­ren Abklä­rung und Behand­lung ins Kli­ni­kum Bay­reuth. Bei­de Fahr­zeu­gen waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten durch Fir­men abge­schleppt wer­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 50.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Igens­dorf. Auf hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der hat­ten es unbe­kann­te Täter in der Nacht zum Diens­tag abge­se­hen. Aus einem Zwei­rad­ge­schäft ent­wen­de­ten sie drei hoch­prei­si­ge Räder im Gesamt­wert von über 10.000 Euro.

In der Mon­tag­nacht ver­schaff­ten sich Die­be im Zuge der Dun­kel­heit Zutritt zu einem Lager­raum eines Fahr­rad­ge­schäfts in der Forch­hei­mer Stra­ße, in dem sie ver­mut­lich mit einem Bol­zen­schnei­der mas­si­ve stäh­ler­ne Zaun­ele­men­te durch­zwick­ten. Im Lager nah­men sie ein blau­es S‑Pedelec der Mar­ke Rie­se und Mül­ler, ein weiß/​oranges Car­bon-Renn­rad der Mar­ke Sal­sa Cut­throat sowie ein blau­es Moun­tain­bike der Mar­ke Sal­sa Buck­saw an sich und ver­lie­ßen durch die auf­ge­zwick­te Öff­nung mit dem Die­bes­gut das Anwe­sen. Ver­mut­lich wur­den die Räder im Anschluss in einem bereit­ge­stell­ten Trans­por­ter oder einem Klein-Lkw abtransportiert.

Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se zur Auf­klä­rung der Straf­tat. Wer hat bereits im Vor­feld und spe­zi­ell in der Tat­nacht ver­däch­ti­ge Per­so­nen und Fahr­zeu­ge im Bereich der Forch­hei­mer Stra­ße und der Obst­groß­markt­hal­le wahrgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Eggols­heim. Noch wäh­rend über Not­ruf ein Schlan­gen­li­ni­en­fah­rer in einem Seat auf der Kreis­stra­ße bei Eggols­heim von Zeu­gen gemel­det wur­de, ver­ur­sach­te der 56-jäh­ri­ge Fah­rer allein­be­tei­ligt einen Unfall. Der Seat-Fah­rer war auf der ST2244 in Rich­tung Eggols­heim unter­wegs, fuhr in den dor­ti­gen Kreis­ver­kehr ein und bog die erste Auf­fahrt in Rich­tung Eggols­heim ab. Kurz nach dem Kreis­ver­kehr fuhr er rechts in ein Wer­be­schild und kam dann anschlie­ßend auf dem Grün­strei­fen zum Ste­hen. Ver­letzt wur­de er hier­bei nicht, aller­dings ent­stand am Schild ein Scha­den von ca. 500 Euro und an sei­nem Fahr­zeug in Höhe von etwa 2000 Euro. Die ein­tref­fen­den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim führ­ten vor Ort einen frei­wil­li­gen Alko­hol­test durch, wel­cher einen Wert von 1,8 Pro­mil­le ergab. Hier­auf wur­de der Füh­rer­schein des Unfall­ver­ur­sa­chers sicher­ge­stellt und ihn erwar­ten nun meh­re­re Anzeigen.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Ein auf­merk­sa­mer Anwoh­ner stell­te fest, dass am Diens­tag, zwi­schen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr, ein Was­ser­hy­drant in der Weber­stra­ße ange­fah­ren wur­de. Durch wen der Scha­den in Höhe von min­de­stens 500 Euro ver­ur­sacht wor­den ist, wird nun ermit­telt. Die Poli­zei Forch­heim bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­ver­ur­sa­cher schnell ermittelt

LICH­TEN­FELS. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge beob­ach­te­te am Diens­tag­mor­gen, wie der Fah­rer eines VW auf dem Park­platz der Spar­kas­se rück­wärts aus­park­te und dabei gegen einen wei­ßen Mer­ce­des stieß. Die Bei­fah­re­rin des Unfall­ver­ur­sa­chers stieg aus und begut­ach­te­te den Scha­den. Anschlie­ßend stieg sie wie­der ein und die bei­den fuh­ren davon. Der Zeu­ge notier­te sich das Kenn­zei­chen und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Von den Beam­ten konn­te der Unfall­ver­ur­sa­cher, ein 87-jäh­ri­ger Rent­ner, zu Hau­se ange­trof­fen wer­den. An sei­nem Auto waren deut­li­che Unfall­spu­ren erkenn­bar, der Gesamt­un­fall­scha­den wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Der Ver­ur­sa­cher erhält eine Anzei­ge wegen Verkehrsunfallflucht.

Ver­kehrs­in­sel überfahren

HORB AM MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Mon­tag, 17.00 Uhr bis Diens­tag, 07.00 Uhr, über­fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer die Ver­kehrs­in­sel samt Ver­kehrs­zei­chen in der Burg­kunst­adter Stra­ße und ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le. Vor Ort konn­te blau­er Farb­ab­rieb erkannt wer­den, außer­dem lagen Kunst­stoff­tei­le am Boden. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf 500 Euro bezif­fert. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.