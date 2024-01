Jah­res­bi­lanz 2023

Thea­ter­päd­ago­gi­sche Work­shop-Ange­bo­te an Schu­len, eine Kunst­aus­stel­lung mit Wer­ken einer ukrai­ni­schen Künst­le­rin, inter­kul­tu­rel­le Begeg­nungs­fe­ste in unter­schied­li­chen Gemein­den, ein Thea­ter­stück mit Gebär­den­dol­met­sche­rin­nen – bei all die­sen Bei­spie­len han­delt es sich um Pro­jek­te, die von enga­gier­ten Men­schen aus dem Land­kreis Kulm­bach ins Leben geru­fen wor­den sind. Finan­zi­el­le Unter­stüt­zung erhiel­ten sie dafür durch das Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“, das in der Regi­on durch die Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Kulm­bach ver­tre­ten wird.

„Wir freu­en uns, dass unse­re Part­ner­schaft mitt­ler­wei­le vie­len Men­schen ein Begriff ist“, meint Rüdi­ger Bau­mann, der Spre­cher des Begleit­aus­schus­ses. „Das zei­gen uns nicht nur all­täg­li­che Anfra­gen und Rück­mel­dun­gen, son­dern auch 21 Pro­jekt­an­trä­ge, die uns im letz­ten Jahr erreicht haben.“ Der Begleit­aus­schuss dis­ku­tiert Anträ­ge wie die­se regel­mä­ßig in vier Sit­zun­gen pro Jahr und berät über deren Bewil­li­gung. Außer­dem ent­wickelt er gemein­sam mit den haupt­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen eige­ne Vor­ha­ben, die einen Bei­trag zu Demo­kra­tie­för­de­rung, Viel­falt­ge­stal­tung und Extre­mis­mus­prä­ven­ti­on im Land­kreis Kulm­bach lei­sten sollen.

Der Focus der eige­nen Arbeit lag im Jahr 2023 auf den The­men „Teil­ha­be“ und „Jugend­be­tei­li­gung“. Gemein­sam mit ver­schie­de­nen Part­nern wur­den zum Bei­spiel inter­kul­tu­rel­le Begeg­nungs­fe­ste in Press­eck und Main­leus-Schwarz­ach ver­wirk­licht, eine neue Online-Platt­form mit Ange­bo­ten für behin­der­te Men­schen auf den Weg gebracht und eine Stu­die zur Lage jun­ger Men­schen im Land­kreis Kulm­bach bei der Uni­ver­si­tät Bay­reuth in Auf­trag gegeben.

Finan­zi­el­le För­der­mög­lich­kei­ten im Jahr 2024

Rund 31.500 EUR an För­der­mit­teln wur­den 2023 an Initia­ti­ven im Land­kreis Kulm­bach ver­ge­ben. Im neu­en Jahr kann die Part­ner­schaft für Demo­kra­tie mit ins­ge­samt 37.000 EUR Pro­jek­te för­dern, für die bei ihr För­der­an­trä­ge ein­ge­hen. Vor­ha­ben, die eine finan­zi­el­le Unter­stüt­zung bis zu 750 EUR benö­ti­gen, ist es mög­lich, die Mit­tel jeder­zeit unab­hän­gig von Fri­sten zu bean­tra­gen. Die erste Sit­zung des Begleit­aus­schus­ses, der alle umfang­rei­che­ren Pro­jek­te berät, fin­det am 4. März 2024 statt. Wei­te­re Ter­mi­ne fol­gen im Juni, Okto­ber und Dezem­ber des Jahres.

„Jedes Pro­jekt, das zu den Zie­len des Bun­des­pro­gramms passt, ist uns will­kom­men“, betont die stell­ver­tre­ten­de Spre­che­rin des Begleit­aus­schus­ses, Tina Beeg. „Egal, ob es sich dabei um ein bewähr­tes For­mat han­delt oder um eine unge­wöhn­li­che, neue Idee, ob ein anschei­nend klei­nes oder ein umfang­rei­ches Vor­ha­ben ver­wirk­licht wer­den soll.“

The­ma­ti­scher Schwer­punkt des Jah­res 2024: Extremismusprävention

Extre­mis­mus­prä­ven­ti­on – so lau­tet in die­sem Jahr der the­ma­ti­sche Schwer­punkt der Part­ner­schaft, den sie gemein­sam mit ver­schie­de­nen Netz­werk­part­nern aus­ge­stal­ten möchte.

Geplant ist zum Bei­spiel ein Work­shop, der der Fra­ge nach­geht, wie jeder Ein­zel­ne im All­tag popu­li­sti­schen oder rechts­extre­men Paro­len argu­men­ta­tiv begeg­nen kann. Im Herbst soll dann auch eine Wan­der­aus­stel­lung in Kulm­bach Sta­ti­on machen, die sich den The­men Rechts­extre­mis­mus und Men­schen­feind­lich­keit über Sati­re und Comic annähert.

„Wir begin­nen im Moment außer­dem mit den Vor­be­rei­tun­gen für eine Bücher­box“, so Nico­le Neu­ber und Fran­zis­ka Schleup­ner von der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie, „die wir allen Grund­schu­len des Land­krei­ses kosten­frei anbie­ten wer­den.“ Sowohl Kin­der­ro­ma­ne als auch ‑sach­bü­cher sol­len sich in der Samm­lung wie­der­fin­den, die gesell­schaft­li­che Viel­falt oder Teil­ha­be nie­der­schwel­lig erfahr­bar machen und The­men wie Vor­ur­tei­le und Dis­kri­mi­nie­rung alters­ge­recht behandeln.

Die Ter­mi­ne der Begleit­aus­schuss-Sit­zun­gen und ent­spre­chen­de Antrags­fri­sten fin­den sich mit vie­len wei­te­ren Infor­ma­tio­nen auf:

Die Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Kulm­bach wird im Rah­men des Bun­des­pro­gramms „Demo­kra­tie leben!“ durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend geför­dert. Nähe­re Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie unter: www​.demo​kra​tie​-leben​.de.