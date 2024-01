Doc­tor medic (UMS Timiso­ara) Ana Raco­vi­ta Rasa ergänzt zum neu­en Jahr das Medi­zi­ni­sche Ver­sor­gungs­zen­trum, ambu­lan­te Sprech­stun­de ab Janu­ar 2024 Haus­ärz­te sind heiß begehrt. Umso grö­ßer ist die Freu­de, dass das MVZ mit Frau Dr. med. Ana Raco­vi­ta Rasa die Ver­sor­gung in Stadt und Land­kreis Coburg aus­bau­en kann.

„Es freut uns sehr, dass wir mit Frau Dr. Raco­vi­ta Rasa eine all­ge­mein­me­di­zi­ni­sche Sprech­stun­de in unse­rem Haus anbie­ten kön­nen und die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung wei­ter stär­ken“, so Sven Hen­del, Krankenhausdirektor.

Frau Raco­vi­ta Rasa stammt aus Rumä­ni­en und mach­te dort 2006 ihr Abitur. Nach einem Stu­di­um der Human­me­di­zin bis 2012 an der Uni­ver­si­tät in Teme­sch­burg (Timișo­ara) pro­mo­vier­te sie im Fach­be­reich Radio­lo­gie. Von 2013 bis Ende 2019 war sie als Assi­stenz­ärz­tin in deut­schen Kli­ni­ken tätig und sam­mel­te Erfah­rung in den Fach­ge­bie­ten Kar­dio­lo­gie und Angio­lo­gie, Gastro­en­te­ro­lo­gie, Pneu­mo­lo­gie und Onko­lo­gie sowie Inne­re Medi­zin. In letzt­ge­nann­tem schloss sie schließ­lich ihre Fach­arzt­aus­bil­dung erfolg­reich ab und war seit Juli 2019 als Inter­ni­stin in Pra­xen in Baden-Würt­tem­berg und Bay­ern tätig, zuletzt in Lichtenfels.

„Ich freue mich auf die neue Auf­ga­be und mei­ne Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten. Gera­de die enge Zusam­men­ar­beit mit den vie­len Fach­ärz­ten hier im Kli­ni­kum wird mei­ne täg­li­che Arbeit erleich­tern und auch für mich eine gro­ße Berei­che­rung sein.“, sieht Doc­tor Ravo­vi­ta Rasa ihrem Dienst­an­tritt freu­dig entgegen.

Durch die enge Anglie­de­rung an die Not­auf­nah­me des Kli­ni­kums Coburg wird die neue Kol­le­gin die­se ent­la­sten und sich in Kom­bi­na­ti­on mit der Bereit­schafts­pra­xis um nicht lebens­be­droh­li­che Fäl­le kümmern.

Die Ter­min­ver­ga­be ist ab sofort mög­lich unter Tel. 09561 22–5200. Die aktu­el­len Sprech­zei­ten sind Mon­tag bis Frei­tag, jeweils 08:00 bis 12:00 Uhr (nach tele­fo­ni­scher Anmel­dung). Wei­te­re Infos sind auf der Web­site ein­zu­se­hen unter https://​www​.regio​med​-kli​ni​ken​.de/​m​v​z​c​o​a​llg.