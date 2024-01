Eine ganz beson­de­re Abriss­fei­er fand jetzt in den ehe­ma­li­gen Räum­lich­kei­ten der VR Bank im Cobur­ger Stadt­teil Creid­litz statt. „In den näch­sten Mona­ten wer­den hier Abriss- und Sanie­rungs­maß­nah­men durch­ge­führt, um in der zwei­ten Jah­res­hälf­te eine Haus­arzt­pra­xis eröff­nen zu kön­nen“, freu­te sich Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig. „Dank der Anstren­gun­gen mei­nes Teams der Wirt­schafts­för­de­rung konn­te auch schon eine pas­sen­de Arzt­fa­mi­lie gefun­den wer­den“, ergänz­te der OB, der die Schaf­fung von Haus­arzt­pra­xen bereits vor gerau­mer Zeit zur Chef­sa­che erklärt hat­te. Seit­her sind in Coburg sie­ben neue Arzt­pra­xen mit Unter­stüt­zung der Wifög entstanden.

Bür­ger­mei­ster Hans-Her­bert Har­tan war ver­gan­ge­nes Jahr über Whats­App infor­miert wor­den, dass für die VR-Bank in Creid­litz nach einer neu­en Nut­zung gesucht wür­de. Sofort gab OB Sau­er­teig der Wifög den Auf­trag, Kon­tak­te auf­zu­bau­en und Ver­hand­lun­gen zu füh­ren, die schließ­lich im Kauf der Immo­bi­lie durch die Wirt­schafts­för­de­rung Coburg mün­de­ten. „Ich möch­te mich beson­ders bei Dia­na Schmitt und Domi­nik Wink­ler von der Wifög bedan­ken, die die Aus­schrei­bung, Archi­tek­ten­su­che und auch die Arzt­su­che bereits erfolg­reich durch­ge­führt haben.“

Damit wird Creid­litz ganz in der Nähe der ehe­ma­li­gen Arzt­pra­xis, die vor zehn Jah­ren geschlos­sen wur­de, noch die­ses Jahr wie­der über einen Haus­arzt ver­fü­gen. Dr. Kar­sten Bock kommt aus dem Raum Han­no­ver nach Coburg und wird die Pra­xis nach Fer­tig­stel­lung als Haus­arzt über­neh­men. Sei­ne Frau wird zudem als Uro­lo­gin in die Pra­xis ein­zie­hen. Auch der Vor­sit­zen­de des Bür­ger­ver­eins Creid­litz, Gün­ter Becker, Ver­tre­ter der Moh­ren-Apo­the­ke Creid­litz, Mit­glie­der des Stadt­ra­tes und wei­te­re Eigen­tü­mer des Gebäu­des waren gekom­men, um den neu­en Haus­arzt kennenlernen.