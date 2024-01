Im Febru­ar kön­nen die Kunst­wer­ke im Kul­tur­amt abge­ge­ben werden

Vom 8. Juni bis 6. Juli die­ses Jah­res fin­det in der Frei­heits­hal­le Hof die 11. Jugend­Kunst­Tri­en­na­le des Säch­sisch-Baye­ri­schen Städ­te­net­zes statt. Das Städ­te­netz ist ein Koope­ra­ti­ons­ver­bund der Städ­te Bay­reuth, Hof, Markt­red­witz, Plau­en, Zwickau und Chem­nitz. Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne im Alter von 14 bis 25 Jah­ren haben im Rah­men der Tri­en­na­le die Mög­lich­keit, ihre Wer­ke zu prä­sen­tie­ren und sich von einer pro­fes­sio­nel­len Jury bewer­ten zu las­sen. Jun­ge Kunst­schaf­fen­de aus Bay­reuth, die sich für eine Teil­nah­me an der Tri­en­na­le bewer­ben möch­ten, kön­nen ihre Arbei­ten im Febru­ar beim Kul­tur­amt der Stadt Bay­reuth abgebeben.

Neben der Ent­schei­dung über die Teil­nah­me an der Aus­stel­lung wer­den von der Jury auch Prei­se ver­ge­ben: In den Alters­grup­pen von 14 bis 18 Jah­ren und von 19 bis 25 Jah­ren sind dies jeweils zwei Prei­se in Höhe von 500 Euro, zusätz­lich bis zu 20 Aner­ken­nungs­prei­se in Höhe von jeweils 200 Euro. Der Kunst­la­den Sel­bitz e. V., Kunst­ver­ein für Sel­bitz und Umge­bung, stif­tet zudem zwei För­der­prei­se (14 bis 18 Jah­re: 150 Euro; 19 bis 25 Jah­re: 300 Euro), ein­schließ­lich einer Aus­stel­lungs­aus­rich­tung im „Ate­lier Acht­zehn“ in Selbitz-Weidesgrün.

Die Abga­be­ter­mi­ne für die Kunst­wer­ke sind am Diens­tag, 20. Febru­ar, von 7 bis 14 Uhr, am Mitt­woch, 21. Febru­ar, von 7 bis 18 Uhr, und am Don­ners­tag, 22. Febru­ar, von 7 bis 16 Uhr, im Kul­tur­amt der Stadt Bay­reuth, Wahn­fried­stra­ße 1. Pro Per­son kön­nen maxi­mal zwei Arbei­ten aus dem bild­künst­le­ri­schen Bereich (Male­rei, Col­la­ge, Druck­gra­fik, Zeich­nung, Foto­gra­fie, Pla­stik, Objekt und Kunst­hand­werk) ein­ge­reicht werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Jugend­Kunst­Tri­en­na­le kön­nen einem Fly­er ent­nom­men wer­den, der unter ande­rem beim Bür­ger­dienst im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, aus­liegt. Der Fly­er kann auch tele­fo­nisch beim Kul­tur­amt der Stadt Bay­reuth unter 0921 25–2029 oder unter kulturamt@​stadt.​bayreuth.​de ange­for­dert wer­den. Er ist außer­dem auf der Home­page des Kul­tur­am­tes unter www​.bay​reuth​.de zu finden.

Alle prä­mier­ten Arbei­ten wer­den im Anschluss an die Aus­stel­lung in Hof auch in den ande­ren Städ­ten des Städ­te­net­zes der Öffent­lich­keit prä­sen­tiert. In Bay­reuth ist die Preis­trä­ger­aus­stel­lung vom 12. Novem­ber bis 12. Dezem­ber im RW21 zu sehen.