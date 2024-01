Der Deut­sche Wet­ter­dienst warnt aktu­ell vor extre­men Glatt­eis. Daher ent­fällt am heu­ti­gen Mitt­woch, 17. Janu­ar 2024 in ganz Ober­fran­ken und somit auch in Stadt und Land­kreis Bam­berg ab 13 Uhr der Unter­richt – das hat die Regie­rung von Ober­fran­ken heu­te Vor­mit­tag beschlossen.

Betrof­fen ist auch die Nach­mit­tags­be­treu­ung. Not­be­treu­un­gen wer­den eingerichtet.