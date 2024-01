Auf einen „Streif­zug ern­ster & locke­rer Art durch die Histo­rie“ laden Joa­chim Häntzschel und Eber­hard Hei­ser mit dem Film „900 Jah­re Kun­reuth“ am Mitt­woch, 07. Febru­ar 2024 um 19.00 Uhr (Ein­lass ab 18.30 Uhr) in die Stadt­bü­che­rei Forch­heim, Spi­tal­stra­ße 3 in Forch­heim ein.

Der Ein­tritt ist frei – Spen­den sind erbeten.

Die schö­ne Gemein­de Kun­reuth hat­te 2020 ihr 900jähriges Jubi­lä­um, das 2022 auch gefei­ert wur­de. Für die­ses Jubi­lä­um dreh­te der auch als Forch­hei­mer Nacht­wäch­ter bekann­te Eber­hard Hei­ser (der eine Zeit­lang in Kun­reuth wohn­te) mit dem Fil­me­ma­cher Joa­chim Häntzschel einen 45minütigen Film.

Der Film basiert auf vie­len klei­nen Sequen­zen: Eber­hard Hei­ser besucht in sei­ner Rol­le als Nacht­wäch­ter die Gemein­de Kun­reuth. Dort lässt er sich von den Ein­woh­nern so man­che geschicht­li­che Gege­ben­heit erklä­ren, die teil­wei­se noch bis in die heu­ti­ge Zeit nach­wirkt. Die Tex­te hat Hei­ser wie immer selbst in Reim­form ver­fasst. Bekann­tes wie auch so eini­ges Unbe­kann­te ist über die­ses Dorf zu erfah­ren – vor allem die Tat­sa­che, dass Kun­reuth eine evan­ge­li­sche Enkla­ve im katho­li­schen Land­kreis Forch­heim war! In den Gesprä­chen und klei­nen Film­sze­nen besucht der Nacht­wäch­ter u. a. den ört­li­chen Arzt und den Dorf­la­den, trifft den Land­rat Her­mann Ulm sowie den Musi­ker Franz-Josef Saam.