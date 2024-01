Die im Jah­re 1666 gegrün­de­te Seba­stia­ni-Bru­der­schaft der Pfar­rei St. Mar­tin begeht am kommen­den Sonn­tag, 21.1.2024, das Fest des Hl. Mär­ty­rers Seba­sti­an. Um 9.00 Uhr tref­fen sich die Seba­stia­ni –Brü­der zum Gedenk­got­tes­dienst in der Pfarr­kir­che Sr. Mar­tin. Um 14.00 Uhr beginnt die fei­er­li­che Pro­zes­si­on durch die Stra­ßen der Alt­stadt von Forch­heim. Anschlie­ßend fin­det die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Bru­der­schaft im Pfarrkeller des Pfarr­hau­ses am Rat­haus­platz statt. 1. Vor­sit­zen­der Ger­hard Käding wird dabei auch lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der ehren und den Ver­an­stal­tungs­ab­lauf des Jah­res 2024 bekannt geben. Prä­ses Pfar­rer Mar­tin Emge wird die Bro­te seg­nen, die jedes Mit­glied der Bru­der­schaft mit in sei­ne Fami­lie nimmt.

https://​st​-mar​tin​-forch​heim​.de/​g​e​m​e​i​n​d​e​l​e​b​e​n​/​k​r​e​i​s​u​n​d​g​r​u​p​p​e​n​/​s​e​b​a​s​t​i​ani