Wochen der Wahr­heit für den VC Eltmann

Im Janu­ar wird sich für den VC Elt­mann zei­gen, wohin die Rei­se in der Zwei­ten Vol­ley­ball Bun­des­li­ga im Jahr 2024 gehen wird. Nach dem Aus­wärts­spiel in Leip­zig und dem Dop­pel­spiel­tag zuhau­se gegen Fried­richs­ha­fen und Mim­men­hau­sen will man im beschau­li­chen Elt­mann dann die Marsch­rich­tung für den End­spurt in der noch lan­gen Sai­son vor­ge­ben. „Wir ste­hen momen­tan sehr gut da und freu­en uns natür­lich über die tol­le Aus­gangs­si­tua­ti­on. Die näch­sten Spie­le sind sehr ent­schei­dend für uns und wir kön­nen einen gro­ßen Schritt machen, unse­re Sie­ges­se­rie fort­set­zen und die Ver­fol­ger somit auch ein wenig unter Druck set­zen.“, so Mana­ger Felix Resch­ke vor dem bevor­ste­hen­den Aus­wärts­spiel gegen Leipzig.

Mit Leip­zig erwar­tet den VC Elt­mann ein form­star­kes Team, das sich gegen die Top­teams aus Gotha und Schwaig nur knapp geschla­gen geben muss­te und den Tabel­len­zwei­ten aus Rot­ten­burg zuhau­se sogar mit 3:0 besie­gen konn­te. Seit Mit­te Novem­ber zeigt der Trend deut­lich nach oben und beson­ders zuhau­se haben die Sach­sen in der Ver­gan­gen­heit immer wie­der mit star­ken Auf­trit­ten für Auf­se­hen gesorgt. Auch wenn das Hin­spiel deut­lich mit 3:0 gewon­nen wer­den konn­te, weiß man in Elt­mann, dass mit den Leip­zi­gern zu rech­nen sein wird und es eine kon­zen­trier­te Lei­stung braucht, um auch am kom­men­den Sams­tag wei­te­re Punk­te ein­zu­sam­meln. „Seit Novem­ber scheint sich das Team immer bes­ser zu fan­gen und die Ergeb­nis­se spie­geln die enor­me Qua­li­tät wider. Wir wer­den uns wie jede Woche gezielt auf den Geg­ner vor­be­rei­ten, unse­re Haus­auf­ga­ben machen und dann mit vol­ler Moti­va­ti­on die Rei­se nach Leip­zig antre­ten. Auch wenn es auf dem Papier so aus­sieht, als wür­den wir als Favo­rit in die Par­tie gehen, soll­ten wir uns davon nicht blen­den las­sen. Ein Team, das gegen Rot­ten­burg gewinnt und gegen Gotha und Schwaig jeweils einen Punkt holt, kann an einem guten Tag gegen jeden gewin­nen und gera­de zuhau­se wird das eine ech­te Her­ku­les­auf­ga­be für uns.“, so Kapi­tän Johan­nes Engel unter der Woche.

Blickt man auf die Mann­schaft der Leip­zi­ger sieht man, dass der Kader der Sach­sen mit sehr vie­len jun­gen Spie­lern gespickt ist, die durch ihre kör­per­li­che Fit­ness über­zeu­gen und gera­de vor eige­nem Publi­kum hoch moti­viert auf­tre­ten. Dazu kom­men mit Zuspie­ler Mar­tin Bur­gatz, Außen­an­grei­fer Paul Loh­risch und Mit­tel­blocker Robert Karl noch eini­ge erfah­ren Spie­ler dazu, die bereits in der Ver­gan­gen­heit gezeigt haben, dass sie auf höch­stem Niveau per­for­men kön­nen und die nöti­ge Erfah­rung mit­brin­gen. „Das Team erin­nert mich etwas an unse­re Mann­schaft. Die rich­ti­ge Mischung aus jung und erfah­ren hilft auch uns Woche für Woche wei­ter und kann in den ent­schei­den­den Situa­tio­nen den Unter­schied aus­ma­chen. Wir wol­len Leip­zig von Anfang an unter Druck set­zen und müs­sen dabei aber auch dar­auf ach­ten, nicht zu vie­le eige­ne Feh­ler zu machen und ruhig und kon­zen­triert zu blei­ben. Wenn uns das gelingt, haben wir auf jeden Fall die Chan­ce, Zähl­ba­res mit nach Hau­se zu neh­men.“, weiß Rou­ti­nier Chris Nowak um die Stär­ken der Leip­zi­ger und ist trotz­dem guter Din­ge, am Wochen­en­de nicht mit lee­ren Hän­den dazustehen.

Anpfiff zum zwei­ten Spiel der Rück­run­de ist am kom­men­den Sams­tag bereits um 19:00 Uhr in der Sport­hal­le Brü­der­stra­ße. Zudem wird das Spiel zwi­schen dem Tabel­len­füh­rer aus Elt­mann und dem Tabel­len­sieb­ten aus Leip­zig wie immer auf dem Strea­ming­dienst von Sport­deutsch­land live über­tra­gen, sodass auch die nicht mit­ge­rei­sten Fans aus Unter­fran­ken die Mög­lich­keit haben, ihr Team vom eige­nen Sofa aus zu unterstützen.