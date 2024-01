Auf­grund der aktu­el­len Wet­ter­la­ge und den damit ein­her­ge­hen­den mas­si­ven Ein­schrän­kun­gen endet am heu­ti­gen Mitt­woch, 17. Janu­ar, der Unter­richt an den Schu­len lan­des­weit um 13 Uhr. Dies betrifft auch das Ganz­tags­an­ge­bot und die Nach­mit­tags­be­treu­ung an den Schu­len. Eine ent­spre­chen­de Not­be­treu­ung für Schü­le­rin­nen und Schü­ler wird eingerichtet.

Auf­grund der nicht uner­heb­li­chen Gesund­heits- und Ver­kehrs­ge­fah­ren blei­ben heu­te ab dem Nach­mit­tag auch sämt­li­che Sport­stät­ten der Stadt sowie Schu­len und Schul­turn­hal­len geschlos­sen blei­ben. Die Ver­ei­ne, Grup­pen und Orga­ni­sa­tio­nen, wel­che die Sport­stät­ten und Schul­turn­hal­len sowie wei­te­re Schul­ein­rich­tun­gen nut­zen, wer­den um Beach­tung gebeten.

Die Schlie­ßung erfolgt vor­erst nur für den heu­ti­gen Mitt­woch­nach­mit­tag und ‑abend. Für den mor­gi­gen Don­ners­tag sind vor­erst kei­ne Schlie­ßun­gen geplant.