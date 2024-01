DORMITZ, LKR. FORCH­HEIM. Am Diens­tag­abend brach im Anbau eines Wohn­hau­ses in der Gemein­de Dormitz ein Feu­er aus. Die Kri­po Bam­berg ermit­telt zur unkla­ren Brandursache.

Am Diens­tag, gegen 21 Uhr, bemerk­ten Pas­san­ten Rauch in der Dormit­zer Haupt­stra­ße und wähl­ten den Not­ruf. Kräf­te der Poli­zei und der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren waren schnell vor Ort. Der Anbau des Wohn­hau­ses stand bereits in Voll­brand. Die Lösch­ar­bei­ten nah­men meh­re­re Stun­den in Anspruch. Rund 90 Feu­er­wehr­ein­satz­kräf­te konn­ten ein Über­grei­fen des Feu­ers vom Anbau auf das Haupt­haus ver­hin­dern. Die Bewoh­ner des Zwei­par­tei­en­hau­ses konn­ten das Anwe­sen glück­li­cher­wei­se unver­letzt ver­las­sen, wäh­rend die Ein­satz­kräf­te die ins­ge­samt acht Hun­de und Kat­zen ret­te­ten. Der Sach­scha­den beträgt ersten Schät­zun­gen zufol­ge zir­ka 80.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che aufgenommen.