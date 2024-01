Amt­li­che UNWET­TER­WAR­NUNG vor GLATTEIS

für Krei­se und Städ­te Bam­berg, Bay­reuth, Coburg, Erlan­gen / ERH, Forch­heim, Hof, Kro­nach, Kulm­bach, Lich­ten­fels, Neu­stadt a.d. Aisch und Wunsiedel

gül­tig von: Mitt­woch, 17.01.2024 06:00 Uhr

vor­aus­sicht­lich bis: Don­ners­tag, 18.01.2024 04:00 Uhr

aus­ge­ge­ben vom Deut­schen Wet­ter­dienst am: Diens­tag, 16.01.2024 11:44 Uhr

Im Zusam­men­hang mit einer vor­über­ge­hend nach Nor­den wan­dern­den Warm­front gehen die auf­kom­men­den Schnee­fäl­le gebiets­wei­se in Regen über. Die­ser gefriert auf den gefro­re­nen Böden. Die Regen­fäl­le dau­ern zum Teil meh­re­re Stun­den an, sodass sich erheb­li­che Eis­pan­zer bil­den kön­nen mit ent­spre­chen­den Aus­wir­kun­gen auf Ver­kehr und Infra­struk­tur. Die genaue Lage der Luft­mas­sen­gren­ze ist noch unsi­cher, sodass eine Aktua­li­sie­rung der Vor­ab­in­for­ma­ti­on in den näch­sten 6 bis 12 Stun­den erfolgt.

Dies ist ein Hin­weis auf eine Wet­ter­la­ge mit hohem Unwet­ter­po­ten­ti­al. Er soll die recht­zei­ti­ge Vor­be­rei­tung von Schutz­maß­nah­men ermög­li­chen (Hil­fe­stel­lung: www​.dwd​.de/​D​E​/​w​e​t​t​e​r​/​w​a​r​n​u​n​g​e​n​_​a​k​t​u​e​l​l​/​h​i​n​w​e​i​s​e​/​v​o​r​a​b​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​.​h​tml). Das Unwet­ter-Ereig­nis wird ver­brei­tet erwar­tet. Genaue­re Anga­ben zu Ort, Gebiet und Zeit­punkt des Ereig­nis­ses kön­nen erst mit der Aus­ga­be der amt­li­chen Unwet­ter­war­nun­gen erfol­gen. Bit­te ver­fol­gen Sie die wei­te­ren Wet­ter­vor­her­sa­gen mit beson­de­rer Aufmerksamkeit.

Detail­lier­te Warn­in­for­ma­tio­nen erhal­ten Sie unter https://​www​.wet​ter​ge​fah​ren​.de.