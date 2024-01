Nach der Nie­der­la­ge zum Jah­res­auf­takt kämp­fen die ATS Bas­ket­bal­ler am Sams­tag um den näch­sten Heim­sieg gegen die Zwei­te Mann­schaft des TSV Veits­höch­heim. Konn­te man die Geg­ner aus dem Würz­bur­ger Raum am drit­ten Spiel­tag noch sou­ve­rän schla­gen, so haben sich die jun­gen Veits­höch­hei­mer in der Liga eta­bliert und auch die Schwer­ge­wich­te der Liga vor eine schwe­re Auf­ga­be gestellt. Für das Trai­ner­ge­spann Hol­ger Wies­ner und Tim Koths gilt es daher, die Feh­ler der letz­ten Spie­le abzu­stel­len und die kör­per­li­chen Vor­tei­le gegen Veits­höch­heim auszunutzen.

ATS Kulm­bach Bas­ket­ball: Brown; Hansl; Koths; Schwa­ben­land A.; Jung­bau­er; Schwa­ben­land P.; Arlt; Pas­sing; Eckardt; Pietsch; Malla­nik; Mitchell