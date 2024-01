Vor­sit­zen­de Bir­git Haber­ber­ger begrüß­te als beson­de­ren Ehren­gast beim Stär­ke-Antrin­ken, den baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on Joa­chim Herr­mann sowie MdL Franc Dierl, eini­ge Stadt­rats­kol­le­gen und Mit­glie­der und Freun­de mit dem Höh­len­trunk im Urbräu.

Beim Stär­ke-Antrin­ken der CSU Pot­ten­stein berich­te­te der Mini­ster, dass der Baye­ri­sche Land­tag nach der fach­li­chen Befür­wor­tung des Heil­bä­der­ver­bands die Ände­rung des Kom­mu­nal­ab­ga­ben­ge­set­zes seit sei­nem letz­ten Besuch 2016 beschlos­sen habe. Bereits im August 2015 sei er mit der dama­li­gen MdL Gud­run Bren­del-Fischer und Bir­git Haber­ber­ger in der Teu­fels­höh­le gewe­sen: in der Teu­fels­höh­le, um im The­ra­pie­be­reich die gute Luft zu erle­ben und pro­be­zu­lie­gen. Nun kön­ne die Stadt Pot­ten­stein den offi­zi­el­len Antrag für das Prä­di­kat „Ort mit Heil­stol­len-Kur­be­trieb“ stellen.

Sei­ne erst­ma­li­ge Teil­nah­me an der Lich­ter­pro­zes­si­on 2016 habe er in guter Erin­ne­rung. Damals wie heu­te sei die Pro­zes­si­on zum Abschluss der Ewi­gen Anbe­tung in Pot­ten­stein wie­der „ein ganz beson­de­res Erleb­nis mit gleich­zei­tig hun­der­ten von Feu­ern auf den umlie­gen­den Ber­gen“ gewe­sen. Er dank­te aus­drück­lich noch­mal allen, die an Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung die­ses herr­li­chen Festes mit­ge­wirkt haben!

„Die Frau Haber­ber­ger ist da extrem hart­näckig“, sag­te Herr­mann erneut über die Pot­ten­stei­ner CSU-Orts­vor­sit­zen­de Bir­git Haber­ber­ger, die ihn wie­der zu dem Stär­ke-Antrin­ken der Pot­ten­stei­ner CSU ein­ge­la­den hat­te. Zwölf Seid­la, für jeden Monat eins, das schaf­fe er dies­mal auch nicht. Mit dem Höh­len­trunk haben dann alle ange­sto­ßen, um sich für das wich­ti­ge Wahl-Jahr 2024 Kraft, Stär­ke und Gesund­heit anzu­trin­ken. Dafür wün­sche er ihr als Bür­ger­mei­ster­kan­di­da­tin viel Erfolg.

MdL Franc Dierl berich­te­te als neu­er Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter von sei­nen neu­en Tätig­kei­ten und will eine wei­te­re Idee der Orts­vor­sit­zen­den Bir­git Haber­ber­ger, Refe­ren­tin für Tou­ris­mus, Gäste‑, Stadt- und Kir­chen­füh­re­rin, unter­stüt­zen: sie ver­folgt seit 2018 das Ziel, dass die Pot­ten­stei­ner Lich­ter­pro­zes­si­on als imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be ver­zeich­net und ein­ge­tra­gen wird. Nach ihrer Ansicht erfül­le die­se Tra­di­ti­on alle dafür vor­ge­se­he­nen Vor­aus­set­zun­gen. Aller­dings wäre es nach Rück­spra­che mit den ver­ant­wort­li­chen Stel­len sinn­vol­ler, dass alle Lich­ter­pro­zes­sio­nen in der Frän­ki­schen Schweiz gemein­sam als imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be auf­ge­nom­men wer­den, also auch Göß­wein­stein, Nan­ken­dorf, Ober­tru­bach usw. Nach­dem die Zustän­dig­keit zwi­schen­zeit­lich in den Mini­ste­ri­en gewech­selt hat, wird nach Rück­spra­che mit den Nach­bar­pfar­rei­en und Nach­bar­ge­mein­den ein neu­er Antrag für alle Lich­ter­pro­zes­sio­nen der Frän­ki­schen Schweiz ein­ge­reicht werden.