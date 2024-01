1.Damen: SKC Damen set­zen ihr Kön­nen nicht um

Wie­der nichts Zähl­ba­res gab es am Ende des ersten Rück­run­den­spiels bei der 1. Frau­en des SKC ´67 Eggolsheim.

Zum ersten Spiel des neu­en Jah­res stan­den die Frau­en des ESV Pir­ma­sens auf dem Plan. Die Gäste über­rasch­ten ins­be­son­de­re am Anfang des Spiels mit einem Kra­cher von 634 Holz und die­sem Rück­stand lie­fen die Eggols­hei­mer das gan­ze Spiel hin­ter­her. Manue­la Haß­fur­ther hielt im Start den­noch mit 586 Holz sehr gut gegen die Tages­be­ste dage­gen und ver­buch­te das beste Ergeb­nis für die Heimm­an­schaft. Wie­der zurück­ge­kehrt in die Mann­schaft konn­te Jas­min Hahn ihre Auf­ga­be gut erfül­len und hol­te mit 545 Holz den ersten Mannschaftspunkt.

In der Mit­tel­paa­rung soll­te mit Romy Jop­pert und Cori­na Bese der Grund­stein für den Sieg gelegt wer­den, oder zumin­dest die Wen­de geschafft wer­den. Bei­de spiel­ten soli­de, jedoch muss­te Cori­na ihren Punkt mit 553 zu 567 Holz knapp abge­ben. Bei Romy woll­te der Kno­ten nicht rich­tig plat­zen, immer­hin hol­te sie mit ihren 569 zu 539 Holz den Mannschaftspunkt.

Nur 25 Holz Rück­stand stan­den auf dem Tota­li­sa­tor, was eine durch­aus mach­ba­re Auf­ga­be für Mela­nie Schwarz­mann und Andrea Ber­ger gewe­sen wäre. Mela­nie fand jedoch nicht in ihr Spiel und mach­te Platz für Anna Ritt­ha­ler, die aber eben­falls mit den Ner­ven zu kämp­fen hat­te und am Ende nur mage­re 500 Zäh­ler mit Mel­li auf die Bahn brach­te. Rou­ti­niert spiel­te hin­ge­gen Andrea und hol­te mit 547 Holz den letz­ten Mannschaftspunkt.

Mit einem Gesamt­ergeb­nis von 3300 zu 3377 Holz und 3:5 Punk­ten konn­ten am Ende die Gäste die Punk­te mit nach Hau­se nehmen.

„Natür­lich ist es für uns eine her­be Nie­der­la­ge, denn wir woll­ten die Auf­hol­jagd end­lich star­ten. Wir wis­sen was wir Kön­nen, kön­nen es aktu­ell nur nicht im Spiel auf die Bahn brin­gen. Gedul­dig und flei­ßig wer­den wir wei­ter­hin an uns arbei­ten und hof­fen, dass wir bald wie­der über­zeu­gen und gewin­nen kön­nen!“, resü­mier­te Mela­nie Schwarz­mann nach dem Spiel.

1.Herren: Sprung auf Platz 3 zum Start der Rückrunde

Die Bay­ern­li­ga­keg­ler des SKC’67 Eggols­heim sie­gen mit 6,5:1,5 (3430:3376) gegen den KC Ober­al­tert­heim auch im vier­ten Spiel in Fol­ge und sprin­gen damit nach dem 10. Spiel­tag auf den 3. Rang.

Bereits im Start­paar wur­den die Wei­chen auf Sieg gestellt. SKC-Kapi­tän Kai Post­ler setz­te sich mit 579:574 durch. Auf den Neben­bah­nen erziel­te Robin Straß­ber­ger mi6 601:578 den Tages­best­wert. Vor allem sein zwei­ter Satz wird den zahl­rei­chen Zuschau­ern noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben. Nach 108 Kegel in die Vol­len räum­te er wei­te­re 81 und schraub­te so den Bahn­re­kord auf star­ke 189 Zäh­ler – bis­he­ri­ger Best­wert auf einer der vier Eggols­hei­mer Bahnen!

Im mitt­le­ren Spiel­ab­schnitt lief nicht alles nach Plan, sodass Trai­ner Micha­el Par­zefall Mar­co Edel­mann (245) nach 60 Wür­fen aus­wech­sel­te und Chri­sto­pher Schlund (278) brach­te. Das Duo unter­lag mit 523:569. Sehr span­nend ging es bei Mar­kus Haus­ner zu. Bei Satz­gleich­heit und jeweils 570 Holz wur­de sich die­ser MP geteilt.

So ging es für Enri­co Lache und Chri­sti­an Will mit 2,5:1,5, jedoch mit einem Rück­stand von 18 Kegel auf die Bah­nen. Es wur­de zwar hier und da span­nend, aller­dings zeig­ten bei­de SKCler eine sehr rei­fe Vor­stel­lung. Will gewann sein Duell mit 571:562, Lache erspiel­te sich mit 586:523 eine Saisonbestleistung.

„Robin und auch der Groß­teil unse­rer Mann­schaft waren schon beein­druckend. Wir sind auf einem super Kurs“, so Post­ler nach Spie­len­de und auch Will, der erst Straß­ber­ger auf der Bahn betreu­te und dann selbst gut spiel­te gibt zu, dass „wir vor allem die weni­ger guten Pha­sen schnell über­stan­den und sehr kon­zen­triert gespielt haben.“

Jugend: Deut­li­che Nie­der­la­ge der U18 in Gestungs­hau­sen – Geschlos­se­ne Mann­schafts­lei­stung reicht nur für einen MP

Das beim Tabel­len­füh­rer die Trau­ben hoch hän­gen wür­den, wuss­te man im Vor­feld. Den­noch gin­gen die U18 Kids opti­mi­stisch ans Werk. Gleich zu Beginn zeig­te die in letz­ter Zeit sehr trai­nings­flei­ßi­ge Patri­cia Först ein gutes Spiel. Mit 492 Holz gelang ihr ihre Sai­son­best­lei­stung. Max Ber­ger wur­de nach 60 Wurf ein­ge­wech­selt und war sofort im Spiel. Gute 245 Holz konn­te er zwar erzie­len, aber auch bei ihm reich­te es nicht für einen Punkt.

Deut­lich zurück lie­gend, da die Gast­ge­ber einen Sah­n­etag erwisch­ten, betra­ten Luca Lococ­cio­lo und Marie Will die Bah­nen. Bei Lococ­cio­lo lief anfangs gar nichts zusam­men, aber dann lief es plötz­lich wie geschmiert. Über 3 Sät­ze jen­seits der 130 Holz hol­te er sogar noch den Ehren­punkt. Marie Will dage­gen war der Trai­nings­rück­stand beson­ders am Ende anzu­mer­ken. Sie blieb mit 505 Holz unter ihren Möglichkeiten.

Ein ordent­li­ches Mann­schafts­er­geb­nis von 1979 Holz stimmt zufrie­den, Luft nach oben haben die Trai­ner um Hol­ger Lococ­cio­lo trotz­dem sehen kön­nen. „Näch­ste Woche im Heim­spiel gegen Lahm wer­den wir wie­der alles geben, um den Anschluß an das Mit­tel­feld nicht zu ver­lie­ren. Unse­re gast­ge­ben­de Freun­de waren deut­lich stär­ker heu­te und ste­hen ver­dient da oben.“ mein­te nach dem Spiel Trai­ner Chri­sti­an Will.

Vie­len Dank an die mit­ge­rei­sten Fans und die Gemein­de Eggols­heim für den zur Ver­fü­gung gestell­ten Bus!

5.Herren mix: Spiel­be­richt vom 12.01.2024 – Aus­wärts­spiel in Oberhaid

Unnö­ti­ge Nie­der­la­ge gegen die Concordia!

Am letz­ten Frei­tag ging die G2 in ihr erstes Spiel des Jah­res 2024. Nach einem engen Spiel blie­ben die Punk­te beim Gast­ge­ber in Ober­haid und unse­re Mann­schaft hat­te mit 1919:1909 Holz und 4:2 Mann­schafts­punk­ten haar­scharf das Nachsehen.

In den Start­paa­run­gen betra­ten Mat­thi­as Helm­reich und Ortrud Will die Bah­nen in Oberhaid.

Mat­thi­as kam im ersten Satz nach aus­bau­fä­hi­gen 71 Holz auf die Vol­len noch mit guten 44 Holz im Räu­mer gut ins Spiel und hol­te den ersten Satz. Danach merk­te man ihm das feh­len­de Trai­ning an und er muss­te nach einem kata­stro­pha­len zwei­ten Satz auch die wei­te­ren Sät­ze an die Heim­spie­le­rin abge­ben (485:441 Holz).

Auf Bahn 3 kam Otti auch schwer ins Spiel und muss­te Ihren ersten Satz mit 108:102 Holz abge­ben. Danach lief es für Sie deut­lich bes­ser und näch­sten bei­den Sät­ze hol­te sie sich sou­ve­rän und erspiel­te einen guten Vor­sprung. Im letz­ten Durch­gang mach­te Sie es noch ein­mal span­nend, da ins­be­son­de­re im Räu­men nichts fiel. Ihr Gegen­spie­ler tat es ihr jedoch gleich und auch der vier­te Satz ging an Otto. Mit 463:422 Holz lag man nun zur „Halb­zeit“ bei 1:1 Mann­schafts­punk­ten fast gleichauf.

Nun ging es für Ste­fan Schmidt und Adam Rein­fel­der auf die Bah­nen. Ste­fan muss­te sei­nen ersten Satz knapp mit drei Holz an sei­nen Gegen­spie­ler abge­ben. Auch in den wei­te­ren Sät­zen ent­wickel­te sich ein knap­pes Spiel, aber durch kon­stan­te Ergeb­nis­se beim Räu­men und guten Ner­ven trotz einer Kugel, die ihm im letz­ten Durch­gang aus der Hand gerutscht ist, hol­te er den Mann­schafts­punkt (488:495 Holz).

Auch bei Adam ent­wickel­te sich eine enge Par­tie. Sein Geg­ner begann mit 155:119 Holz im ersten Durch­gang furi­os und lies im zwei­ten eben­so stark nach und Adam konn­te den Spieß mit 113:137 umdre­hen und das Spiel war wie­der offen. Der drit­te Satz ging denk­bar knapp mit 135:133 an den Ober­hai­der. Im letz­ten Durch­gang lie­fer­ten sich die Kon­tra­hen­ten ein Kopf-an-Kopf-Ren­nen und nach sehr guten 94 Holz in die Vol­len konn­te Adam bis auf sie­ben Holz auf­schlie­ßen. Nun soll­te das Räu­men ent­schei­den. Lei­der lief es für Adam nicht gut und nach 4 Feh­lern und nur 27 geräum­ten Kegeln erkämpf­te sich sein Geg­ner noch mit 121:121 einen hal­ben Satz­punkt und mit 524:510 Holz auch den Mannschaftspunkt.

Letzt­end­lich fehl­ten nur 11 Holz um die Punk­te mit nach Eggols­heim zu neh­men. Am 21.01.24 um 17:30 Uhr hat die G2 nun die Chan­ce wie­der zu punk­ten. Geg­ner ist der TV Ebern.