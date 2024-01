Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei, wur­den am Mon­tag­abend um 18:48 Uhr auf die Staats­stra­ße 2240 zwi­schen Grems­dorf und Buch zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall mit ein­ge­klemm­ter Per­son alarmiert.

Die erst­ein­ge­trof­fe­nen Kräf­te der Feu­er­wehr fan­den zwei PKW vor, einer davon abseits der Fahr­bahn. Die bei­den Fah­rer saßen noch in Ihren Fahr­zeu­gen, eine Per­son war schwer ein­ge­klemmt. Bis kur­ze Zeit spä­ter der Ret­tungs­dienst ein­traf, küm­mer­te sich die Feu­er­wehr um bei­de Insas­sen. Sofort wur­den Ret­tungs­maß­nah­men des ein­ge­klemm­ten Opfers vor­be­rei­tet. Wäh­rend die eine Per­son aus einer BMW-Limou­si­ne mit Hil­fe der Ret­tungs­kräf­te aus­stei­gen konn­te, wur­de der Fah­rer des eben­falls betrof­fe­nen Klein­wa­gen in sei­nem Fahr­zeug ein­ge­klemmt. Die Erst­ver­sor­gung durch Ret­tungs­dienst und Not­arzt ver­lief für bei­de Opfer par­al­lel. In enger Zusam­men­ar­beit und Abspra­che zwi­schen Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehr, wur­de nach Sta­bi­li­sie­rung des Schwer­ver­letz­ten im Klein­wa­gen, die Ret­tung durch die Feu­er­wehr mit hydrau­li­schem Ret­tungs­ge­rät durch­ge­führt. Die Feu­er­wehr ent­fern­te das Dach des Klein­wa­gens und befrei­te den Ver­letz­ten von der Ein­klem­mung im Fuß­raum. Letzt­lich konn­te auch Die­ser dem Ret­tungs­dienst über­ge­ben wer­den. Bei­de Insas­sen kamen mit schwe­ren Ver­let­zun­gen in umlie­gen­de Krankenhäuser.

Wie es zu dem Zusam­men­stoß kam, ist bis­lang noch unklar. Poli­zei und Sach­ver­stän­di­ge küm­mer­ten sich noch vor Ort um die Ermitt­lung des genau­en Unfall­her­gangs. Der Ret­tungs­dienst kam mit drei Ret­tungs­wa­gen aus Erlan­gen, Bai­er­s­dorf und Forch­heim, ein Not­arzt aus Her­zo­gen­au­rach an die Ein­satz­stel­le. Der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst küm­mer­te sich um die Unter­brin­gung der Ver­letz­ten und koor­di­nier­te die Ein­hei­ten. Im Ein­satz waren neben Füh­rungs­kräf­ten der Kreis­brand­in­spek­ti­on, die Feu­er­weh­ren Grems­dorf, Buch bei Grems­dorf, Hes­sel­berg, Neu­haus und Höchstadt/​Aisch mit über 50 Ehren­amt­li­chen. Die Ver­bin­dungs­stra­ße war für meh­re­re Stun­den kom­plett gesperrt.

Kreis­brand­mei­ster (KBM) Seba­sti­an Weber