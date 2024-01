Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ford ging nach Unfall flüchtig

Röt­ten­bach – Am zurück­lie­gen­den Mon­tag, in der Zeit von 08.00 – 13.00 Uhr, tou­chier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer, ver­mut­lich auf­grund von Schnee­glät­te, eine nied­ri­ge Beton­mau­er in der Haupt­stra­ße. Nach­dem an der Mau­er ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 650.- Euro ent­stand, ver­stän­dig­te der Eigen­tü­mer der Mau­er die Poli­zei in Höch­stadt. Die­se hat Ermitt­lun­gen wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort auf­ge­nom­men. Da sich am Unfall­ort beschä­dig­te Fahr­zeug­tei­le fan­den, liegt der Ver­dacht nahe, dass es sich bei dem Unfall­fahr­zeug um ein Fabri­kat der Mar­ke Ford älte­ren Bau­jah­res, gehan­delt hat. Soll­te der Fahr­zeug­füh­rer ermit­telt wer­den, muss er neben den zivil­recht­li­chen For­de­rung mit einer Geld­stra­fe sowie unter Umstän­den mit füh­rer­schein­recht­li­chen Kon­se­quen­zen rech­nen. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei Höch­stadt unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.