Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Zwei Euro soll­ten für vol­len Ein­kaufs­korb ausreichen

BAM­BERG. Mon­tag­mit­tag befüll­te ein 26-Jäh­ri­ger in einem Super­markt am Bahn­hof einen Ein­kaufs­korb mit Alko­hol und ande­ren Nah­rungs­mit­teln. Zah­len woll­te er ledig­lich zwei Euro, wel­che er auf das Kas­sen­band warf und Rich­tung Aus­gang rann­te. Er konn­te von einem Mit­ar­bei­ter auf­ge­hal­ten wer­den, was den Laden­dieb sehr auf­brach­te und er aus Wut eine Fla­sche Schnaps zu Boden warf. Nach Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe beru­hig­te sich der Laden­dieb. Sei­ne Beu­te und die zer­bro­che­ne Fla­sche hat­ten einen Wert von ca. 34 Euro.

Zeu­gin beob­ach­tet Unfallflucht

BAM­BERG. Mon­tag­nach­mit­tag konn­te eine auf­merk­sa­me Zeu­gin eine Unfall­flucht in der Moos­stra­ße beob­ach­ten. Dort fuhr eine Mitsu­bi­shi-Fah­re­rin einem gepark­ten Mer­ce­des-Bus ins lin­ke Heck und ver­ließ anschlie­ßend die Unfall­stel­le, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von 5.000 Euro zu küm­mern. Dank der Zeu­gin konn­te der Geschä­dig­te das Kenn­zei­chen der Unfall­ver­ur­sa­che­rin der Poli­zei mitteilen.

Scha­den ver­ur­sacht und geflüchtet

BAM­BERG. Mon­tag­vor­mit­tag zwi­schen 9:15 Uhr und 10:15 Uhr wur­de ein, auf einem Park­platz eines Super­mark­tes in der Forch­hei­mer Stra­ße, abge­stell­ter grau­er Mer­ce­des von Unbe­kann­ten ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den am hin­te­ren lin­ken Kot­flü­gel zu küm­mern. Der Sach­scha­den wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Tre­sor aus Bäcke­rei gestohlen

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­nach­mit­tag und Mon­tag­früh wur­de die Glas­schie­be­tür einer Bäcke­rei in der Rodez­stra­ße von Unbe­kann­ten auf­ge­he­belt. So konn­ten die Ein­bre­cher in den Ver­kaufs­raum und in ein Büro ein­drin­gen. Dort ent­wen­de­ten sie einen Tre­sor mit Bar­geld in Höhe von ca. 4.600 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Per­so­nen, die im genann­ten Zeit­raum etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STRUL­LEN­DORF. Gegen den Metall­zaun einer Fir­ma in der Sie­mens­stra­ße stieß über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer. Obwohl dabei ein Scha­den von ca. 2.500 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon. Auf­grund des Scha­dens­bil­des dürf­te es sich um einen Lkw gehan­delt haben.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

SCHÖN­BRUNN. In Schlan­gen­li­ni­en und mit dau­er­haft ein­ge­schal­te­tem Fern­licht war am Mon­tag­mor­gen, gegen 7.15 Uhr, ein Audi-Fah­rer auf der Staats­stra­ße 2279 unter­wegs. Zudem hat­te der schwar­ze Pkw einen beschä­dig­ten Außen­spie­gel. Dies teil­ten auf­merk­sa­me Ver­kehrs­teil­neh­mer der Poli­zei mit. Wie sich spä­ter her­aus­stell­te, streif­te der Fahr­zeug­füh­rer in Schön­brunn die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines ent­ge­gen­kom­men­den Lkw und fuhr anschlie­ßend wei­ter. Durch eine Strei­fe einer benach­bar­ten Poli­zei­dienst­stel­le konn­te der 58-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer ange­trof­fen und kon­trol­liert wer­den. Da der Mann sinn­freie Anga­ben mach­te und dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen zeig­te, wur­de eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt. Zudem wur­den die Fahr­zeug­schlüs­sel sichergestellt.

Son­sti­ges

OBER­HAID. Mit dem Arm wur­de am Sams­tag­mit­tag, 12.30 Uhr, ein 19-Jäh­ri­ger von einem Unbe­kann­ten ins Gesicht geschla­gen. Vor­aus­ge­gan­gen war eine ver­ba­le Aus­ein­an­der­set­zung, da die bei­den Rad­fah­rer auf dem Fahr­rad­weg nicht anein­an­der vor­bei­fah­ren konn­ten. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der unbe­kann­te Rad­ler in Rich­tung Staffelbach.

Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Wind­boe erfasst Lkw-Gespann und „drängt“ es gegen Warnleitanhänger

Ober­haid. Am Mon­tag­vor­mit­tag fuhr der 62-jäh­ri­ge Fah­rer eines Lkw-Gespanns auf der A70 in Rich­tung Würz­burg auf dem rech­ten Fahr­strei­fen. Es herr­sche star­ker Sei­ten­wind. Er hat­te zwei Groß­raum­con­tai­ner gela­den. Nach sei­nen Anga­ben wur­de das Gespann plötz­lich von einer Wind­boe erfasst und da er auf­grund des star­ken Sei­ten­win­des mit unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit fuhr, nach rechts auf den Sei­ten­strei­fen „gedrängt“. Dort fuhr gera­de mit Schritt­ge­schwin­dig­keit eine Kolon­ne des Forst­be­trie­bes, wel­che im Auf­trag der Auto­bahn­mei­ste­rei Baum­fäll­ar­bei­ten durch­füh­ren woll­te und gera­de dabei waren ihren Arbeits­be­reich zu errei­chen und abzu­si­chern. Das hin­ter­ste Fahr­zeug war ein Klein­trans­por­ter mit Warn­leit­an­hän­ger, gegen wel­chen der Unfall­ver­ur­sa­cher seit­lich ramm­te. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt, aber der Gesamt­scha­den wird mit ca. 40.000 Euro hoch eingeschätzt.

Gleich zwei Fahr­zeug­füh­rer ohne Füh­rer­schein erwischt

Ober­hai­d/­Vier­eth-Trun­stadt. Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­den die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei gleich zwei­mal auf der A70 fün­dig. Als sie zunächst bei Ober­haid einen Audi aus Ost­eu­ro­pa kon­trol­lier­ten, stell­ten sie fest, dass sich des­sen 32-jäh­ri­ger Fah­rer noch nie um einen EU-Füh­rer­schein bemüht hat­te, obwohl er schon über ein Jahr hier ver­weilt und der Füh­rer­schein sei­nes Hei­mat­lan­des ohne Über­prü­fung des­halb schon seit lan­ger Zeit ungül­tig ist. Nur kur­ze Zeit spä­ter fiel ihnen ein wei­te­rer ost­eu­ro­päi­scher Audi bei Vier­eth-Trun­stadt auf, wel­cher mit sie­ben Per­so­nen, dar­un­ter zwei Kin­der über­be­setzt war. Die Kin­der waren völ­lig unge­si­chert und der 20-jäh­ri­ge Fah­rer hat­te gleich gar kei­nen Füh­rer­schein. Sei­ne 44-jäh­ri­ge Mut­ter, wel­che zugleich auch die Hal­te­rin des Fahr­zeugs ist, saß statt­des­sen mit gül­ti­gem Füh­rer­schein auf dem Bei­fah­rer­sitz. Die Wei­ter­fahrt bei­der Audis muss­te unter­bun­den wer­den. Gegen Bei­de Fah­rer, aber auch gegen die bei­den Hal­ter wur­den Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis bzw. Ermäch­ti­gen zum Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ein­ge­lei­tet. Da alle Betei­lig­ten einen festen Wohn­sitz in Deutsch­land besa­ßen, konn­ten sie nach Been­di­gung der poli­zei­li­chen Maß­nah­men wie­der ent­las­sen werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Ein­bruch in Gastwirtschaft

Mehlmeisel/​Unbe­kann­te Täter bra­chen im Zeit­raum von Sonn­tag­abend bis Diens­tag­mor­gen in die Gast­stät­te „Bay­reu­ther Haus“ ein. Der oder die Täter ent­wen­de­ten Münz­geld im unte­ren drei­stel­li­gen Bereich und rich­te­ten einen Sach­scha­den von ca. 50 Euro an. Die Ermitt­lungs­grup­pe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land nahm den Tat­be­stand vor Ort auf und führ­ten eine Spu­ren­si­che­rung durch. Wer Hin­wei­se geben kann oder eine ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mung gemacht hat, möge sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230, in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Grä­fen­berg. Am Mon­tag­mor­gen fuhr ein 43-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem BMW X5 auf der Staats­stra­ße von Grä­fen­berg in Rich­tung Ham­mer­bühl. Nach eige­nen Anga­ben stand in eini­ger Ent­fer­nung ein Lkw auf­grund schnee­be­deck­ter Fahr­bahn vor ihm. Um ein Auf­fah­ren zu ver­mei­den, woll­te der Fah­rer sei­nen Wagen abbrem­sen. Auf­grund des glat­ten Unter­grunds kam sein Auto nach links von der Fahr­bahn ab und rutsch­te in den Stra­ßen­gra­ben, wo er nach eini­gen Metern an der Böschung quer zum Ste­hen kam. Der Fah­rer erlitt eine Prel­lung an der Hand, die vor Ort noch medi­zi­nisch ver­sorgt wur­de. Das Fahr­zeug muss­te abge­schleppt wer­den und es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 10.000 EUR.

Sach­be­schä­di­gung

Wei­lers­bach. Am Mon­tag­mor­gen stell­te ein Mit­ar­bei­ter der Gemein­de fest, dass am Bus­häus­chen in der Haupt­stra­ße die Schei­be, offen­sicht­lich mut­wil­lig, durch der­zeit unbe­kann­te Täter beschä­digt wur­de. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1.000 EUR. Falls jemand im Zeit­raum von 10. bis 15.01.2024 etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­ten konn­te, möch­te die­ser sich mit der Poli­zei­dienst­stel­le Eber­mann­stadt in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Hetz­les. Am Mon­tag­vor­mit­tag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 29-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer die Staats­stra­ße 2243 von Neun­kir­chen a. Brand in Rich­tung Hetz­les. Als er eine lang­ge­zo­ge­ne Rechts­kur­ve befuhr, bemerk­te er, wie sich die Deich­sel sei­nes Anhän­gers quer stell­te, hier­bei beschä­dig­te er meh­re­re Ver­kehrs­zei­chen und einen Tele­fon­ma­sten. Beim erneu­ten Gegen­len­ken kam der Lkw nach rechts von der Fahr­bahn ab und zog dabei den Anhän­ger zwar wie­der aus dem Gra­ben, stieß jedoch gegen einen dor­ti­gen Baum. Der 29-Jäh­ri­ge wur­de bei dem Ver­kehrs­un­fall glück­li­cher­wei­se nicht ver­letzt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 4.500,- Euro.

Hau­sen. Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 14:15 Uhr park­te ein 59-jäh­ri­ger Mann sei­nen Lkw zu Ladungs­zwecken im Bereich des süd­li­chen Reg­nit­zu­fers. Wäh­rend der unbe­setz­te Lkw per Bag­ger mit Holz­ab­schnit­ten bela­den wur­de, roll­te die­ser vor­wärts in die Reg­nitz und ver­sank. Die Ber­gung des Lkws erfolg­te durch das THW und den ADAC. Die Scha­dens­hö­he wird auf 50.000,- Euro geschätzt.

Unfall­fluch­ten

Neun­kir­chen a. Brand. In der Kreuz­stra­ße fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer in der Zeit von Sams­tag auf Sonn­tag gegen einen Zaun­pfo­sten. Ohne sich um den Scha­den von ca. 500,- Euro zu küm­mern, ent­fern­te er sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) zu melden.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am 14.01.2024 gegen 02:30 Uhr kam es auf der Theo­dor-Heuss-Allee im Bereich des Bahn­hofs zu einem ver­kehrs­wid­ri­gen Ver­hal­ten zwei­er Pkw-Fah­rer. Hier­bei soll ein BMW und ein Por­sche betei­ligt gewe­sen sein. Wer kann Anga­ben zu den betei­lig­ten Pkw machen? (Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, Tel. 09191/7090–0)

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Wand und Tür beschmiert

HOCH­STADT AM MAIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend wur­de eine Sach­be­schä­di­gung, sowie ein Dieb­stahl, in einem Anwe­sen der Rat­haus­stra­ße zur Anzei­ge bei der Poli­zei gebracht. Die Täter, ein 17-jäh­ri­ger und ein 20-jäh­ri­ger Mann, konn­ten bereits ermit­telt wer­den. Am Mon­tag ver­un­rei­nig­ten die bei­den bereits eine im Kel­ler gela­ger­te Zim­mer­tü­re und eine Wand mit Graf­fi­ti. Des Wei­te­ren ent­wen­de­ten die Män­ner den Schlüs­sel einer Zwi­schen­tür. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 750 Euro.

Uner­laubt entfernt

MARKTZ­EULN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Ein Kraft­fah­rer brach­te eine Ver­kehrs­un­fall­flucht bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels zur Anzei­ge. Am Mon­tag um 10:45 Uhr befuhr die­ser mit einem Sat­tel­zug die Staats­stra­ße 2191 von Marktz­euln kom­mend, als plötz­lich ein Lkw mit Kasten­auf­bau auf sei­ne Fahr­spur geriet. Es kam zu einer Berüh­rung der bei­den Außen­spie­gel. Hier­durch ging der Spie­gel des Anzei­ge­er­stat­ters zu Bruch. Der Sach­scha­den wird auf 500 Euro geschätzt. Der Unfall­be­tei­lig­te ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Die­ser wird gebe­ten, sich bei der hie­si­gen Poli­zei­dienst­stel­le unter der Tel.-Nr. 09571/95200 zu melden.

Lei­ter entwendet

LICH­TEN­FELS. Inner­halb der letz­ten zwei Mona­te ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter von einem Grund­stück im Unfer­wal­len­stadter Weg eine Lei­ter im Wert von 200 Euro. Hier­zu wur­de der 1,80 m hohe Zaun ver­mut­lich mit einem Sei­ten­schnei­der durch­trennt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.