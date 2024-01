Part­ner­schaft verlängert

Nach­dem der Gemein­de­rat bereits vor weni­gen Wochen einen ent­spre­chen­den Beschluss gefasst hat, konn­te nun der Ver­trag unter­schrie­ben wer­den: Die Bay­ern­werk Netz GmbH (Bay­ern­werk) wird in der Gemein­de Ober­tru­bach in den näch­sten 22 Jah­re die Strom­net­ze betrei­ben. Am Diens­tag, den 16.01.2024 haben der erster Bür­ger­mei­ster Mar­kus Grü­ner (CSU) und Bernd Gött­li­cher, Lei­ter Kom­mu­nal­ma­nage­ment Regi­on Fran­ken der Bay­ern­werk Netz GmbH, sowie Ralf Schwarz, der Kom­mu­nal­be­treu­er des Bay­ern­wer­kes, den Kon­zes­si­ons­ver­trag unterzeichnet.

Die Gemein­de hat dem Bay­ern­werk den Zuschlag für die Strom­kon­zes­si­on bis zum Jahr 2046 erteilt. Somit ist das Bay­ern­werk in den näch­sten 22 Jah­ren für die Strom­net­ze der Kom­mu­ne und die siche­re Ver­sor­gung ihrer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit elek­tri­scher Ener­gie ver­ant­wort­lich. Die Kon­zes­si­on erlaubt es dem Bay­ern­werk, Lei­tun­gen in öffent­li­chen Stra­ßen und Wegen ver­le­gen zu dürfen.

Bür­ger­mei­ster Mar­kus Grü­ner sag­te zur Ent­schei­dung der Kom­mu­ne: „Das Bay­ern­werk hat sich als zuver­läs­si­ger Part­ner bewährt, steht für eine siche­re Ver­sor­gung und ist ein wich­ti­ger Part­ner für die Ener­gie­wen­de.“ „Wir freu­en uns sehr, dass wir in Ober­tru­bach wei­ter Part­ner sein dür­fen“, sag­te Bernd Gött­li­cher. „Uns ist eine siche­re, zukunfts­fä­hi­ge und effi­zi­en­te Ver­sor­gung wich­tig. Des­halb inve­stie­ren wir kon­ti­nu­ier­lich in unse­re Net­ze.“ Auf­trä­ge ver­gibt das Bay­ern­werk vor­zugs­wei­se an hei­mi­sche Firmen.

Ober­tru­bach liegt im Zustän­dig­keits­be­reich des Bay­ern­werk-Kun­den­cen­ters Bam­berg. Zum Strom­netz der rund 2.200 Ein­woh­ner zäh­len­den Kom­mu­ne gehö­ren 27 Tra­fo­sta­tio­nen, ein Mit­tel- und Nie­der­span­nungs-Strom­netz von über 85 Kilo­me­tern und 721 Haus­an­schlüs­se. Die jähr­li­che Strom­ab­ga­be liegt bei rund 5 Mio. kWh. Die Betreu­ung für Ober­tru­bach wird vom Kun­den­cen­ter Bam­berg gewährleistet.