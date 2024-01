Knapp ver­passt

Nach­dem in der letz­ten Run­de ein Sieg ein­ge­fah­ren wur­de, woll­ten die Burg­kunst­adter auch gegen den SV Neu­stadt bei Coburg zwei Mann­schafts­punk­te mit nach Hau­se nehmen.

Schon kurz nach der Eröff­nung muss­te sich Jens Güt­her gegen eine schar­fen Angiff in Rich­tung sei­nes Königs­flü­gels erweh­ren. Frank Donath schaf­fe es sei­ne Schwer­fi­gu­ren, allen vor­an sei­ne Dame, so geschickt ein­zu­set­zen, dass Güt­her die Segel strei­chen muss­te. Obwohl Micha­el Wag­ner und sein Geg­ner Hans Luthardt ihre Bau­ern ste­tig nach vor­ne trie­ben, war irgend­wann eine blockier­te Stel­lung erreicht. Bei­de Spie­ler sahen kein Wei­ter­kom­men ohne in eine Ver­lie­rer­po­si­ti­on zu gera­den, so dass Sie sich auf eine Punk­te­tei­lung einigten.

Dani­el Völ­ker konn­te eine offe­ne Stel­lung mit frei­em Spiel auf­bau­en. Bis zum End­spiel Sprin­ger gegen Läu­fer plät­scher­te das Spiel so dahin. Doch der Läu­fer von Nor­bert Wag­ner war zu wenig beweg­lich. Völ­ker konn­te den Sieg durch den Gewinn eines Bau­ern errei­chen. Bereits im 6. Zug opfer­te Andre­as Reb­han für einen viel­ver­spre­chen­den Angriff einen Läu­fer. Er konn­te in der Fol­ge auch den König von Mar­cell Hol­land über das Brett trei­ben. Doch letzt­end­lich fand die­ser einen siche­ren Hafen und der Figu­ren­rück­stand von Reb­han bedeu­te­te den Ver­lust der Partie.

In der Par­tie von Tho­mas Bar­nickel gegen Edu­ard Krei­ling nahm Bar­nickel eine unüber­sicht­li­che Stel­lung in Kauf um Dro­hun­gen gegen den König auf­zu­bau­en. Doch Krei­ling schaff­te es nicht nur alle Gefahr­punk­te abzu­si­chern, son­dern auch einen Gegen­an­griff auf­zu­bau­en, dem Bar­nickel nicht mehr stand­hal­ten konn­te. Am ersten Brett konn­te Alex­an­der Öhr­lein lan­ge alles offen hal­ten, bis Tor­sten Mül­ler im End­spiel zwei Mehr­bau­ern ein­spie­len konn­te. Den siche­ren Sieg vor Augen opfer­te Mül­ler einen Läu­fer. Öhr­lein nahm die­sen ger­ne an, um in der Fol­ge auf­zu­zei­gen, dass damit sein eige­ner Sieg gesi­chert ist.

Johan­nes Türk igel­te sich ein und über­ließ erst­mal sei­nem Geg­ner die Initia­ti­ve. Das Gesche­hen ent­wickel­te sich zum Mit­tel­spiel hin eher posi­tiv für Türk. Doch schluss­end­lich schaff­te es Leon Bau­er eini­ge Figu­ren zu ergat­tern, die des­sen Sieg bedeu­te­ten. In der letz­ten ver­blie­be­nen Par­tie ver­such­te Tho­mas Mül­ler alles um sei­nen Frei­bau­ern auf das Umwand­lungs­feld durch­zu­drücken. Eine kur­ze Unacht­sam­keit nutz­te Alex­an­der Mer­kel aus, um eine fie­se Sprin­ger­ga­bel ein­zu­set­zen. Dadurch war der Frei­bau­er nicht mehr zu hal­ten und die Sie­ges­chan­cen dahin. Mit dem Remis war die Nie­der­la­ge der Burg­kunst­adter mit 3 zu 5 Punk­ten besiegelt.

2. Mann­schaft erfolgreich

Bereits am Sams­tag erziel­te die 2. Mann­schaft der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt in der Kreis­ober­li­ga einen 3,5 : 2, 5 Aus­wärts­sieg beim TSV Ober­lau­ter . Es sieg­ten Toni Pet­te­rich und Robert Kral, Remis erziel­ten Franz Hirt­rei­ter, Seba­sti­an Qui­de­nus und Lau­rin Par­theymül­ler. Nas­rul­la Nas­rul­layev muß­te sich in sei­nem ersten Ver­bands­spiel geschla­gen geben.

Tho­mas Barnickel