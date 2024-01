Unfall­ver­hü­tung sowie per­sön­li­che Schutz­aus­rü­stung war das The­ma des Wis­sens­test 2023. Tra­di­tio­nell wird die­ser von der Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ste­ri­ums im Herbst bei den Jugend­feu­er­weh­ren durch­ge­führt. Die The­men zum Wis­sens­test wech­seln seit der Ein­füh­rung im Jahr 1973 jähr­lich. So lern­ten die Jugend­li­chen vie­le zum The­ma Unfall Prä­ven­ti­on, der unter­schied­li­chen Schutz­aus­rü­stung und Dienstkleidung.

Vor­be­rei­tet wur­den die teil­neh­men­den 353 Jugend­li­chen in den ört­li­chen Feu­er­weh­ren durch ihre Jugend­war­te und Kommandanten.

Unter den Augen von Kreis­ju­gend­wart (KJFW) Chri­sti­an Wolf­rum und Ver­tre­tern der Kreis­brand­in­spek­ti­on durf­ten die Jugend­li­chen an 13 Ter­mi­nen im Land­kreis Forch­heim ihr erlern­tes Wis­sen zeigen.

So muss­ten je nach abge­leg­ter Stu­fe zwi­schen 10 und 30 Fra­gen beant­wor­tet wer­den. In der 3. und 4. Stu­fe muss­ten zusätz­lich noch prak­ti­sche Auf­ga­ben, wie das rich­ti­ge Ein und Aus­stei­gen in ein Feu­er­wehr­fahr­zeug demon­striert wer­den. Eben­so galt es eine Kiste rücken­scho­nend zu tragen.

Ins­ge­samt betei­lig­ten sich 50 Feu­er­weh­ren aus dem Land­kreis Forch­heim. KJFW Chri­sti­an Wolf­rum konn­te zusam­men mit den Füh­rungs­kräf­ten und dem Kreis­ju­gend­feu­er­wehraus­schuss in der Stu­fe 1 (Bronze)-157 ; in der Stu­fe 2(Silber) 80 sowie in der Stu­fe 3 (Gold) 63 Abzei­chen über­ge­ben. Die 4. und höch­ste Stu­fe wur­de 53 mal erreicht.