Nach der wohl­ver­dien­te Weih­nachts­pau­se waren die Vol­ley­bal­le­rin­nen der Damen 1 aus Eggols­heim bereit für die Rück­run­de. Am ersten Spiel­tag im neu­en Kalen­der­jahr, waren die Damen zu Gast beim VC DJK Amberg.

Der erste Satz begann zöger­lich, die Eggols­hei­me­rin­nen muss­ten am Anfang erst­mal in ihr Spiel fin­den. Dadurch konn­ten die bereits ein­ge­spiel­ten Damen aus Amberg sich einen Punk­te­vor­sprung auf­bau­en. Lei­der schaff­te man es aber nicht mehr die­sen auf­zu­ho­len und so ging der erste Satz an Amberg mit 25:17.

Im dar­auf­fol­gen­den Satz zeich­ne­te sich ein ähn­li­ches Bild ab. Die DJK Eggols­heim kämpf­te zwar um jeden Ball und ver­such­te ihr Bestes, jedoch reich­te es auch hier am Ende nicht aus und die Damen muss­ten auch die­sen Satz mit 25:16 abgeben.

Somit woll­te man ein­fach noch ein­mal mit Spaß und sei­nem besten Kön­nen, den 3. Satz spie­len und es den Amber­ge­rin­nen nicht zu leicht machen. Dies geschah auch. Die Damen 1 waren völ­lig in ihrem Spiel, kratz­ten jeden Ball her­aus und mach­ten super Angrif­fe. Somit konn­te am Ende die­ser Satz mit 25:17 gewon­nen wer­den und es ging in den vier­ten Satz.

Die­ser Satz fing genau­so gut an, wie der vor­he­ri­ge. Die Amber­ge­rin­nen taten sich schwer ihre Bäl­le in Punk­te zu ver­wan­deln, konn­ten jedoch gut an den Eggols­hei­me­rin­nen dran­blei­ben. Zum Ende des Sat­zes, hat­ten die Damen aus Amberg dann die Nase vor­ne und konn­te sich einen Punk­te­vor­sprung bis 23:19 auf­bau­en. Doch die DJK Eggols­heim gab nicht auf und spiel­te ein super Spiel und konn­te somit Punkt für Punkt auf­ho­len. Dadurch geschah am Ende die super Lei­stung und man konn­te auch die­sen Satz noch mit 25:23 für sich ent­schei­den. Somit ging es in den fünf­ten und damit letz­ten Satz und ein Punkt war den Eggols­hei­me­rin­nen in der Tabel­le schon sicher.

Der letz­te Satz fing gut an, jedoch muss­te man lei­der schnell fest­stel­len, dass irgend­wie der Wurm drin­nen war und die Damen 1 ihre eigent­li­che Lei­stung nicht mehr abru­fen konn­ten. Somit zogen die Amber­ge­rin­nen mit ihren Punk­ten davon, wel­che lei­der nicht mehr auf­zu­ho­len waren. Am Ende ver­lor man die­sen Satz mit 15:5.

Den­noch hat man sich einen Punkt geholt und steht somit im Moment auf dem 6. Tabellenplatz.