Medi­zi­ni­sche Fakul­tät der Uni­ver­si­tät Würz­burg wür­digt Lei­stun­gen der Bam­ber­ger Chefärztin

Seit Mai 2016 lei­tet Prof. Dr. Ruth Seg­ge­wiß-Bern­hardt als Chef­ärz­tin die Medi­zi­ni­sche Kli­nik V der Sozi­al­stif­tung Bam­berg und ist dort für die Berei­che Häma­to­lo­gie und Onko­lo­gie zustän­dig. Im Janu­ar 2024 wur­de sie nun zur außer­plan­mä­ßi­gen Pro­fes­so­rin (APL) an der Medi­zi­ni­schen Fakul­tät der Uni­ver­si­tät Würz­burg bestellt.

Zusätz­lich zu ihrer Posi­ti­on als Chef­ärz­tin hat Seg­ge­wiß-Bern­hardt die Lei­tun­gen der inter­dis­zi­pli­nä­ren Stu­di­en­zen­tra­le, der Tumor­do­ku­men­ta­ti­on und des onko­lo­gi­schen Zen­trums der Sozi­al­stif­tung Bam­berg inne. In die­sen Funk­tio­nen ver­ant­wor­te­te sie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren neben der Erst­zer­ti­fi­zie­rung des Pro­sta­ta­kar­zi­nom­zen­trums des onko­lo­gi­schen Zen­trums auch die Erst­zer­ti­fi­zie­rung des Zen­trums für häma­to­lo­gi­sche Neo­pla­si­en, des Pan­kre­as­mo­duls und die Zusam­men­füh­rung mit dem seit 2011 bestehen­den Darm­zen­trums zum vis­ze­ralon­ko­lo­gi­schen Zen­trum unter dem Dach des onko­lo­gi­schen Zen­trums der Sozi­al­stif­tung Bam­berg. Damit erwei­ter­te Frau Seg­ge­wiß-Bern­hardt die Zahl der Organ­krebs­zen­tren am Kli­ni­kum Bam­berg von drei auf sechs. Im Jahr 2021 bau­te die aus Soest stam­men­de Pro­fes­so­rin eine inter­dis­zi­pli­nä­re Tumor­t­he­ra­pie­sta­ti­on auf und über­nahm dort die orga­ni­sa­to­ri­sche Leitung.

Der Vor­stand der Sozi­al­stif­tung Bam­berg und das Direk­to­ri­um des Kli­ni­kums Bam­berg über­brach­ten Frau Seg­ge­wiß-Bern­hardt herz­li­che Glückwünsche.