ALÌTUS Capi­tal Part­ners hat den Bau­an­trag für das ehe­ma­li­ge Hotel „König Otto“ in Erlan­gen ein­ge­reicht. Der Invest­ment- und Asset­ma­na­ger plant für die Immo­bi­lie ein umfas­sen­des Rede­ve­lo­p­ment zu einer zukunfts­fä­hi­gen Misch­nut­zung aus Stu­den­ten- und Gewer­be­a­part­ments, einer Gastro­no­mie- sowie Gewer­be- und Büro­flä­chen. Die Pro­jekt­ent­wick­lung erfolgt durch die Toch­ter­ge­sell­schaft ALÌTUS Deve­lo­p­ment. Der Bau­be­ginn ist für das drit­te Quar­tal 2024 vorgesehen.

Die Lie­gen­schaft befin­det sich auf einem rund 1.189 m² gro­ßen Grund­stück an der Ecke Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße 30 / Hen­ke­stra­ße 54–56. ALÌTUS plant eine Kern­sa­nie­rung und Umnut­zung des ehe­ma­li­gen Hotel­ge­bäu­des sowie eine umfas­sen­de ener­ge­ti­sche Sanie­rung ein­schließ­lich der Erneue­rung der Fas­sa­de unter Berück­sich­ti­gung der aktu­el­len KfW-Stan­dards. Dar­über hin­aus soll ein moder­nes Mobi­li­täts­kon­zept umge­setzt werden.

Mit den Pla­nun­gen für die Revi­ta­li­sie­rung des Gebäu­de­en­sem­bles ist das Erlan­ger Archi­tek­tur­bü­ro Grä­ßel ARCHI­TEK­TEN beauf­tragt. Das Mixed-Use-Kon­zept umfasst rund 3.377 m² ober­ir­di­sche Brut­to­ge­schoss­flä­che und sieht Stu­den­ten- und Gewer­be­a­part­ments mit Nutz­flä­chen von bis zu 52 m² sowie Gastro­no­mie­flä­chen im Erd­ge­schoss und Gewer­be­flä­chen im Unter­ge­schoss vor. Für das Gesamt­pro­jekt rech­net ALÌTUS Capi­tal Part­ners mit Inve­sti­ti­ons­ko­sten von rund 12 bis 15 Mil­lio­nen Euro. Wie es wei­ter heißt, wer­den bereits Gesprä­che mit poten­zi­el­len Mie­tern geführt.

Man­fred Kro­nas, geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter von ALÌTUS Capi­tal Part­ners, sagt: „Wir sind von dem Stand­ort und dem geplan­ten Kon­zept über­zeugt. Wir freu­en uns sehr über die Gele­gen­heit, die­ses tra­di­ti­ons­rei­che Gebäu­de­en­sem­ble fit für die Zukunft zu machen. Die Mischung aus Wohn‑, Gewer­be- und Gastro­no­mie­flä­chen ist eine sinn­vol­le Ergän­zung für die Stadt Erlan­gen und wird den Stand­ort städ­te­bau­lich aufwerten.“

Die Lie­gen­schaft befin­det sich zen­tral in Erlan­gen, in fuß­läu­fi­ger Ent­fer­nung zur Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg und zur Fuß­gän­ger­zo­ne. Über den ca. einen Kilo­me­ter ent­fern­ten Haupt­bahn­hof und die nahe gele­ge­ne Auto­bahn A73 besteht Anschluss an den über­re­gio­na­len Fernverkehr.

Mit der Risi­ko­ana­ly­se sowie der ganz­heit­li­chen Absi­che­rung der Immo­bi­lie ist der zur ALÌTUS Grup­pe gehö­ren­de Ver­si­che­rungs­spe­zia­list MOCE­DI MODERN INSU­RANCE aus Erlan­gen betraut.