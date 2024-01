Zum 15. Mal lädt das renom­mier­te Film­fe­sti­val „Cine­ma Afri­ca“ Film- und Afri­ka-Lieb­ha­ber zu einer fil­mi­schen Rei­se durch afri­ka­ni­sche Erzäh­lun­gen ein. Die dies­jäh­ri­ge Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung umfasst das eigent­li­che Film­fe­sti­val „Cine­ma Afri­ca“ des Exzel­lenz­clu­sters der Uni­ver­si­tät Bay­reuth „Afri­ca Mul­ti­ple“ mit fünf Fil­men im Bay­reu­ther Cine­plex sowie drei wei­te­re Vor­füh­run­gen im Bay­reu­ther Kul­tur­haus Neun­ein­halb als „AfriKaleidoskop“-Veranstaltungen.

Datum/​Zeit/​Ort: Sonn­tag, 21. bis Frei­tag, 26. Janu­ar 2024

Ver­an­stal­tungs­ort: Cine­plex Bay­reuth und Bay­reu­ther Kul­tur­haus Neuneinhalb

und Für die Vor­füh­run­gen im Cine­plex müs­sen jeweils (Kino-)Eintrittskarten erwor­ben wer­den, im Kul­tur­haus Neun­ein­halb ist der Ein­tritt frei.

Die Fil­me sind in der jewei­li­gen Lan­des­spra­che, Eng­lisch oder Fran­zö­sisch zu sehen. Der Film am Sonn­tag wird mit deut­schen Unter­ti­teln, die ande­ren Fil­me mit englischen/​französischen Unter­ti­teln gezeigt.

https://www.africamultiple.uni-bayreuth.de/en/Important-Dates/2024–01-21-CinemaAfrica/index.html

Alle fünf Fil­me, die wäh­rend des Festi­vals in Bay­reuth prä­sen­tiert wer­den, beein­drucken durch ihre ein­zig­ar­ti­ge fil­mi­sche Ästhe­tik und außer­ge­wöhn­li­che Erzähl­wei­se und haben bereits auf inter­na­tio­na­len Film­fe­sti­vals viel Auf­merk­sam­keit erregt und diver­se Aus­zeich­nun­gen erhal­ten. Die Vor­füh­run­gen begin­nen im Cine­plex Bay­reuth jeweils ab 20.00 Uhr, am 22. Janu­ar auch ab 18.00 Uhr. Nach jeder Vor­füh­rung gibt es ein Publikumsgespräch.

Im Anschluss an das Film­fe­sti­val Cine­ma Afri­ca 2024 wer­den drei wei­te­re afri­ka­ni­sche Fil­me im Rah­men von Afri­Ka­lei­do­skop gezeigt ‑ einer Ver­an­stal­tungs­rei­he des Exzel­lenz­clu­sters Afri­ca Mul­ti­ple, in der in unre­gel­mä­ßi­gen Abstän­den Fil­me mit afri­ka­ni­schem Bezug zu sehen sind. Am 25. und 26. Janu­ar wer­den die Fil­me im Kul­tur­haus Neun­ein­halb in Bay­reuth prä­sen­tiert, jeweils mit einer anschlie­ßen­den Publikumsdiskussion.

https://www.africamultiple.uni-bayreuth.de/en/Important-Dates/2024–01-25–26-AfriKaleidoskop/index.html

Prof. Dr. Ute Fend­ler, Inha­be­rin des Lehr­stuhls für Roma­ni­stik und Ver­glei­chen­de Lite­ra­tur­wis­sen­schaft an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und Spre­che­rin des Exzel­lenz­clu­sters Afri­ca Mul­ti­ple, orga­ni­siert und kura­tiert das Film­fe­sti­val „Cine­ma Afri­ca“ bereits zum 15. Mal: „Wir sind stolz dar­auf, mit unse­rem Film­fe­sti­val ein klei­nes Jubi­lä­um fei­ern zu kön­nen. Seit dem ersten Tag ist es uns wich­tig, dem Bay­reu­ther Publi­kum die beein­drucken­de Band­brei­te afri­ka­ni­scher Fil­me zu zei­gen und viel­leicht dazu bei­zu­tra­gen, unse­rem Publi­kum neue cinea­sti­sche Hori­zon­te zu eröffnen.“