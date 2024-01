Knapp 700 Schü­le­rin­nen und Schü­ler infor­mie­ren sich bei der gemein­sa­men Akti­on der HWK für Ober­fran­ken und Bam­berg Bas­kets über das Hand­werk und Handwerksberufe

Die Pre­miè­re ist geglückt, jetzt geht die Akti­on „It‚s a MATCH: Bas­ket­ball meets Hand­werk“ am Frei­tag, 19. Janu­ar 2024, in die zwei­te Auf­la­ge. Zwi­schen 15 und 18 Uhr infor­mie­ren sich knapp 700 Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus Bam­berg und Umge­bung in der Bro­se Are­na in Bam­berg über das Hand­werk und Hand­werks­be­ru­fe. Ab 20 Uhr dann fie­bern sie mit dem Bas­ket­ball­team im Spit­zen­spiel gegen den amtie­ren­den Deut­schen Mei­ster Ratio­ph­arm Ulm mit.

Mit „It´s a MATCH: Bas­ket­ball meets Hand­werk“ macht die HWK den Schu­len in West-Ober­fran­ken ein attrak­ti­ves Ange­bot zum „Tag des Hand­werks an baye­ri­schen Schu­len“, der im Schul­jahr 2023/24 zum zwei­ten Mal ange­bo­ten wird. Ziel des Tages, den die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung initi­iert hat, ist, die Schü­le­rin­nen und Schü­ler aller wei­ter­füh­ren­den Schu­len mit dem Hand­werk in inten­si­ven Kon­takt zu bringen.

Die Details im Überblick