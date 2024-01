Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Gewahrs­am­nah­me im Cobur­ger Stein­weg – 26-Jäh­ri­ger ver­letzt Polizeibeamten

COBURG. Nach einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung am Sonn­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den im Stein­weg, nah­men Cobur­ger Poli­zi­sten einen 26-Jäh­ri­gen in Gewahr­sam. Der Mann lei­ste­te Wider­stand und ver­letz­te einen Polizisten.

Am Sonn­tag erreich­te um 6 Uhr die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on die Mit­tei­lung, dass meh­re­re Per­so­nen vor einem Imbiss im Cobur­ger Stein­weg ran­da­lie­ren wür­den. Die Ein­satz­kräf­te tra­fen nur kur­ze Zeit spä­ter im Stein­weg ein und trenn­ten dort zwei jun­ge Män­ner wäh­rend einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung. Ein 26-Jäh­ri­ger aus Bad Rodach, der deut­lich unter dem Ein­fluss von Alko­hol stand, ließ sich vor Ort weder beru­hi­gen noch folg­te er einem Platz­ver­weis durch die Beam­ten. Da nicht aus­zu­schlie­ßen war, dass es durch den Mann zu Straf­ta­ten oder Ord­nungs­wid­rig­kei­ten kommt sobald die Beam­ten die Ein­satz­stel­le wie­der ver­las­sen, nah­men die Beam­ten den Mann in Gewahr­sam. Dem 26-Jäh­ri­gen muss­ten Hand­fes­seln ange­legt werden.

Der Mann sperr­te sich sowohl beim Trans­port im Dienst­fahr­zeug als auch auf dem Weg in die Haft­zel­le mas­siv gegen die poli­zei­li­chen Maß­nah­men. Im Haft­raum schlug er einem der ein­ge­setz­ten Beam­ten mit der Hand ins Gesicht. Der Poli­zei­be­am­te wur­de dabei ver­letzt, konn­te sei­nen Dienst aber fort­set­zen. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Coburg ord­ne­te eine Rich­te­rin eine Blut­ent­nah­me bei dem 26-Jäh­ri­gen an. Zudem muss­te der Mann am Sonn­tag bis in die frü­hen Abend­stun­den in der Haft­zel­le verbleiben.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt gegen den Mann nun wegen tät­li­chen Angriffs, Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te sowie Kör­per­ver­let­zung zum Nach­teil des Poli­zei­be­am­ten sowie gegen­über einem 37-Jäh­ri­gen im Steinweg.

25-Jäh­ri­ger fährt unter Dro­gen­ein­fluss und mit Mes­ser im Gepäck

COBURG. Dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te am Sonn­tag­abend ein 25-Jäh­ri­ger bei einer Kon­trol­le mit sei­nem BMW im Cobur­ger Stadtgebiet.

Bei der Kon­trol­le um 20 Uhr am Ada­mi­berg räum­te der Mann auch einen Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln ein. Zudem fan­den die Beam­ten zugriffs­be­reit im Innen­raum des Fahr­zeugs ein Ein­hand­mes­ser. Die­ses stell­ten die Beam­ten sicher. Nach der Kon­trol­le folg­te eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum sowie die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt. Gegen den Mann wird nun wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz sowie einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Waf­fen­ge­setz ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -