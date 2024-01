Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl aus Wohnwagen

BAM­BERG. Aus einem in der Zoll­ner­stra­ße abge­stell­ten Wohn­wa­gen ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Zeit zwi­schen Frei­tag­abend und Sams­tag­mit­tag Beklei­dung und elek­tro­ni­sche Gerä­te im Wert von ca. 200 Euro. Vor Ort konn­te ein Ruck­sack sicher­ge­stellt wer­den, in dem sich Papie­re eines 30-Jäh­ri­gen befan­den. Bei einer Woh­nungs­durch­su­chung, konn­ten bei dem 30-Jäh­ri­gen die gestoh­le­nen Gegen­stän­de jedoch nicht auf­ge­fun­den werden.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nun nach Per­so­nen, die in dem ange­ge­ben Zeit­raum etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Nach Kon­trol­le ins Gefängnis

BAM­BERG. Sams­tag­abend wur­de in der Feld­kir­chen­stra­ße eine 38-Jäh­ri­ge von der Poli­zei Bam­berg kon­trol­liert. Hier­bei wur­de ein gegen sie offe­ner Haft­be­fehl fest­ge­stellt. Außer­dem hat­te sie eine gerin­ge Men­ge Hero­in, Cry­stal und Ecsta­sy­ta­blet­ten bei sich. Bei der Ver­haf­tung lei­ste­te sie erheb­li­chen Wider­stand und belei­dig­te die ein­ge­setz­ten Beam­ten. Sie wur­de in die Justiz­voll­zugs­an­stalt überstellt.

Mit 1,26 Pro­mil­le am Steuer

BAM­BERG. Sonn­tag­früh wur­de in der Lud­wig­stra­ße ein 28-Jäh­ri­ger einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da den Poli­zei­be­am­ten deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen­kam, wur­de ein Alko­hol­test durch­ge­führt, wel­cher 1,26 Pro­mil­le ergab. Sein Fahr­zeug muss­te er ste­hen las­sen, der Auto­schlüs­sel wur­de sichergestellt.

Dro­gen und Schlüs­sel sichergestellt

BAM­BERG. Am Mon­tag­früh wur­de in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein 22-Jäh­ri­ger einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Bei ihm konn­te eine gerin­ge Men­ge Haschisch und Tablet­ten auf­ge­fun­den wer­den. Außer­dem wur­den bei ihm Schlüs­sel auf­ge­fun­den, des­sen Her­kunft er nicht benen­nen konn­te. Die Dro­gen und Schlüs­sel wur­den sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

HALL­STADT. Sach­scha­den von etwa 7.000 Euro ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall am Sams­tag­nach­mit­tag in der Emil-Kem­mer-Stra­ße. Ein 50-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer woll­te vom Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes in Rich­tung Lau­ban­ger aus­fah­ren und über­sah dabei eine von rechts kom­men­de Renault-Fah­re­rin, die den Park­platz zeit­gleich eben­falls ver­las­sen woll­te. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Der nicht mehr fahr­be­rei­te Pkw, Renault Cap­tur, muss­te durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men abge­holt werden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Über­schrit­te­ne Anhän­ge­last und unan­ge­pass­te Geschwin­dig­keit brach­ten das Gespann ins Schleudern

Vier­eth-Trun­stadt­/Elt­mann. Gegen Sonn­tag­mit­tag fuhr der 48-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW mit Anhän­ger auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Er hat­te ein Fahr­zeug auf den Anhän­ger auf­ge­la­den, dabei aller­dings die Anhän­ge­last des Gespanns um mehr als 20 Pro­zent über­schrit­ten. Dazu kam lei­der noch, dass er sei­ne Geschwin­dig­keit für die­ses ver­bots­wid­ri­ge Gespann unan­ge­passt schnell wähl­te. Als er schließ­lich zum Über­ho­len auf den lin­ken Fahr­strei­fen wech­sel­te, schau­kel­te sich das Gespann auf und geriet ins Schleu­dern. Der VW krach­te dar­auf­hin fron­tal in die Außen­schutz­plan­ke. Glück­li­cher­wei­se blieb der Fah­rer unver­letzt. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

„Pech gehabt!“ – Gegen Sonn­tags­fahr­ver­bot ver­sto­ßen und erwischt

Hall­stadt. Am Sonn­tag­nach­mit­tag fiel den Beam­ten der Schwer­last­kon­troll­grup­pe ein Sat­tel­zug auf, wel­cher auf der A70 bei Hall­stadt unter­wegs war. Bei sei­ner Kon­trol­le, konn­te der 36-jäh­ri­ge Fah­rer kei­ne Aus­nah­me­ge­neh­mi­gung für den gewerb­li­chen Güter­fern­ver­kehr am Sonn­tag vor­le­gen, obwohl er ohne Zwei­fel gewerb­lich Mate­ri­al für Bau­märk­te beför­der­te. Auf­grund der Art des Trans­port­gu­tes, war auch kei­ner­lei Eile gebo­ten, wel­che eine Aus­nah­me gegen das Sonn­tags­fahr­ver­bot gerecht­fer­tigt hät­te. Der Fah­rer ent­geg­ne­te dazu nur: „Pech gehabt.“ Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und jeweils ein Buß­geld­ver­fah­ren gegen Fah­rer und Unter­neh­mer eröff­net. Vom Letz­te­ren wird auch der zu erwar­ten­de Gewinn des Trans­por­tes von ca. 1.000 Euro abge­schöpft, damit sein ord­nungs­wid­ri­ges Ver­hal­ten an die­sem Sonn­tag nicht mehr pro­fi­ta­bel ist.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Ein­bruch in Ein­fa­mi­li­en­haus – Zeugenaufruf

BAY­REUTH. Ein Unbe­kann­ter drang am Frei­tag­abend gewalt­sam in ein Ein­fa­mi­li­en­haus in Bay­reuth ein und ver­letz­te eine Bewoh­ne­rin. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Am Frei­tag, gegen 18.15 Uhr, ver­schaff­te sich ein Unbe­kann­ter Zutritt zu einem Haus im Eichen­dorf­ring in Bay­reuth. Als die 49-jäh­ri­ge Haus­be­sit­ze­rin den Ein­bre­cher auf fri­scher Tat erwisch­te, flüch­te­te der Mann. Die Frau nahm die Ver­fol­gung auf und stell­te den Täter. Die­ser wehr­te sich mit einem Faust­schlag ins Gesicht der muti­gen Ver­fol­ge­rin und setz­te sei­ne Flucht fort. Neben einer leich­ten Ver­let­zung im Gesicht der Frau, hin­ter­ließ der Unbe­kann­te zusätz­lich Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 2000 Euro.

Der Unbe­kann­te wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß

Kör­per­bau: stämmig

zir­ka 25–35 Jah­re alt

trug eine schwar­ze Jeans, eine dunk­le Müt­ze, einen dunk­len Schal und Handschuhe

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung und nimmt die­se unter der Tel.-Nr. 0921/ 506–0 entgegen.

Ein­bre­cher auf fri­scher Tat gestellt

Bay­reuth. Fest­nah­me zwei­er Ein­bre­cher auf fri­scher Tat. Am Frei­tag in den frü­hen Abend­stun­den konn­ten ein 44jähriger und 39jähriger Bay­reu­ther fest­ge­nom­men wer­den, als sie in eine Fir­ma in der Stra­ße „Am Bau­hof“ eindrangen.

Gegen 21.00 Uhr mel­de­te ein auf­merk­sa­mer Mit­bür­ger, dass er soeben eine Per­son gese­hen habe, die eine Schei­be des Anwe­sens ein­ge­schla­gen habe, eine wei­ter Per­son wür­de Schmie­re ste­hen. Beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te konn­ten nach kur­zer Fahn­dung zwei amts­be­kann­te Per­so­nen fest­ge­nom­men wer­den. Im Zuge der Sach­be­ar­bei­tung vor Ort konn­te ein Fahr­zeug fest­ge­stellt wer­den, das durch den 39jährige Tat­ver­däch­ti­gen geführt wur­de. Die­ser stand unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­tel und hat­te zudem kei­ne Fahr­erlaub­nis. Bei der durch die Staats­an­walt­schaft ange­ord­ne­ten Woh­nungs­durch­su­chung konn­ten in den Woh­nun­gen diver­ses Die­bes­gut und Betäu­bungs­mit­tel auf­ge­fun­den werden.

Fahn­dungs­er­folg der Polizei

Bay­reuth. Ein mit meh­re­ren Haft­be­feh­len gesuch­ter 29jähriger Bay­reu­ther konn­te am frü­hen Mor­gen des ver­gan­ge­nen Sams­tags fest­ge­nom­men wer­den. Er befin­det sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der mit meh­re­ren Haft­be­feh­len wegen Eigen­tums­de­lik­ten gesuch­te Mann wur­de am Sams­tag­mor­gen von einer Strei­fe in der Liszt­stra­ße gese­hen. Beim Erblicken der Strei­fe flüch­te­te er zunächst mit einem E‑Bike, konn­te aber im Rah­men der Ver­fol­gung zeit­nah fest­ge­nom­men wer­den. Bei der wei­te­ren Sach­be­hand­lung wur­de eine gerin­ge Men­ge an Betäu­bungs­mit­teln auf­ge­fun­den, zudem stell­te sich her­aus, dass das zur Flucht genutz­te Fahr­rad gestoh­len war. Bei der sich anschlie­ßen­den Woh­nungs­durch­su­chung fan­den die Poli­zi­sten wei­ter Betäu­bungs­mit­tel sowie diver­ses Auf­bruchs­werk­zeug. Gegen den Tat­ver­däch­ti­gen wur­den wei­te­re Straf­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Sonn­tag gegen 12:45 Uhr miss­ach­te­te ein 55-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer die durch Ver­kehrs­zei­chen gere­gel­te Vor­fahrt eines 46-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rers an der Kreu­zung Gebsat­tel­stra­ße / Bir­ken­fel­d­er­stra­ße. Es kam zum Zusam­men­stoß. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.

Lan­gen­sen­del­bach. Gegen 21:00 Uhr kam eine 44-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit von der Kreis­stra­ße zwi­schen Lan­gen­sen­del­bach und Igels­dorf von der Fahr­bahn ab. Hier­bei über­schlug sich der Pkw. Die Fahr­zeug­füh­re­rin blieb dabei unver­letzt. Sie erwar­tet nun eine Anzei­ge nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung. Der Sach­scha­den liegt bei ca. 20.000 EUR.

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. Im Zeit­raum vom 06.01.2024 bis 12.01.2024 wur­de das ver­sperr­te Fahr­rad eines 42-Jäh­ri­gen am Bahn­hof Eggols­heim ent­wen­det. Der Wert des Rades liegt bei etwas 400 EUR. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. In der Nacht vom 13.01. auf den 14.01. wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter in das Kel­ler­ab­teil einer 35-Jäh­ri­gen in der Bodel­schwingh­stra­ße ein­ge­bro­chen. Hier­bei wur­de ein Fahr­rad im Wert von ca. 2.500 EUR ent­wen­det. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen dies­be­züg­lich auf­ge­nom­men. Etwa­ige Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ein­bruch­ver­such in Tank­stel­le gescheitert

Alten­kunst­adt / LKR. Lich­ten­fels. Am frü­hen Mon­tag­mor­gen kam es zu einem Ein­bruchs­ver­such in eine Tank­stel­le in der Weis­mai­ner Stra­ße. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei­be­am­ten konn­te vor dem Gebäu­de ein 31-jäh­ri­ger Mann mit Schrau­ben­zie­her und Brech­ei­sen ange­trof­fen wer­den, wor­auf­hin er von den Beam­ten vor­läu­fig fest­ge­nom­men wur­de. Die Tank­stel­len­fas­sa­de wur­de durch den Täter bereits beschä­digt, hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 5.000 Euro.