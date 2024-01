Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Schei­be von Lini­en­bus eingeschlagen

Ver­mut­lich, weil er mit der gefah­re­nen Geschwin­dig­keit eines Stadt­bus­ses nicht ein­ver­stan­den war, schlug ein 56-jäh­ri­ger Erlan­ger auf einen vor­bei­fah­ren­den Lini­en­bus in der Erlan­ger Innen­stadt ein. Es ent­stand ein beträcht­li­cher Schaden.

Einen gehö­ri­gen Schreck erleb­ten am Sonn­tag, 14.01.2024, gegen 14:50 Uhr der Fah­rer und die Fahr­gä­ste eines Lini­en­bus­ses am Erlan­ger Huge­not­ten­platz. Obwohl der Bus­fah­rer eige­nen Anga­ben nach bereits mit lang­sa­mer Geschwin­dig­keit unter­wegs war, schien sich der Pas­sant den­noch an die­ser zu stö­ren. Er mach­te den Fah­rer zunächst mit dem Auf­blin­ken sei­ner Taschen­lam­pe dar­auf auf­merk­sam und schlug in der Fol­ge mit der Lam­pe noch auf den vor­bei­fah­ren­den Bus ein. Hier­durch ging eine Sei­ten­schei­be des Bus­ses zu Bruch, so dass nach aktu­el­ler Schät­zung ein Scha­den in Höhe von ca. 2000 Euro ent­stand. Die Insas­sen und der Bus­fah­rer kamen mit dem Schrecken davon und blie­ben unverletzt.

Es wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -