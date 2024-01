Eine Füh­rung durch den Fried­Wald Frän­ki­sche Schweiz bie­ten die Fried­Wald-För­ste­rin­nen und ‑För­ster am 20. Janu­ar 2024 um 15 Uhr an.

Bei dem kosten­lo­sen Spa­zier­gang zei­gen sie, wie ein Baum­grab im Fried­Wald aus­sieht, wor­an Inter­es­sier­te freie Grab­stät­ten erken­nen und was die­se kosten. Wer bereits zu Leb­zei­ten vor­sor­gen möch­te, fin­det bei der Wald­füh­rung viel­leicht schon den Baum, der ein­mal Fami­lie und Freun­den als letz­te Ruhe­stel­le die­nen kann. Die Füh­rung dau­ert etwa eine Stun­de. Treff­punkt ist die Info­ta­fel am Fried­Wald-Park­platz 2, Anfahrt: Zur Loch­wie­se, 91320 Eber­mann­stadt.

Die Wald­füh­run­gen fin­den regel­mä­ßig am Wochen­en­de statt und sind in der Teil­neh­mer­zahl für eine ange­neh­me Grup­pen­grö­ße begrenzt. Alter­na­tiv kön­nen Sie auch einen indi­vi­du­el­len Ter­min ver­ein­ba­ren. Wei­te­re Ter­mi­ne und Anmel­dung unter www​.fried​wald​.de/​f​r​a​e​n​k​i​s​c​h​e​-​s​c​h​w​eiz oder 06155 848–100.

Über Fried­Wald®:

Die Fried­Wald GmbH hat mit der Natur­be­stat­tung eine Ver­än­de­rung in der Bestat­tungs­kul­tur ange­sto­ßen. 2001 wur­de mit dem Fried­Wald Rein­hards­wald bei Kas­sel der erste Bestat­tungs­wald als Alter­na­ti­ve zum her­kömm­li­chen Fried­hof in Deutsch­land eröff­net. Seit­dem ermög­licht Fried­Wald in Koope­ra­ti­on mit Län­dern, Kom­mu­nen, Kir­chen und Forst­ver­wal­tun­gen Baum­be­stat­tun­gen in geson­dert aus­ge­wie­se­nen Bestat­tungs­wäl­dern. Inzwi­schen gibt es bun­des­weit 87 Fried­Wald-Stand­or­te, jeder ist ein nach öffent­li­chem Recht geneh­mig­ter Fried­hof im Wald.

Das Unter­neh­men mit Sitz im hes­si­schen Gries­heim bei Darm­stadt beschäf­tigt rund 190 Mit­ar­bei­ten­de am Unter­neh­mens­sitz (Ver­wal­tung, Kun­den­be­treu­ung) und bun­des­weit (Stand­ort- und Forst­be­treu­ung). Zudem betreu­en rund 300 Fried­Wald-För­ste­rin­nen und ‑För­ster die Stand­or­te vor Ort und beglei­ten Kun­din­nen und Kun­den bei Wald­füh­run­gen, Baum­aus­wahl und Bei­set­zung. Die Mar­ke Fried­Wald® ist in Deutsch­land geschützt. Ziel ist, in schö­nen Wald­re­gio­nen ein ein­heit­li­ches und öko­lo­gisch aner­kann­tes Natur­be­stat­tungs­kon­zept zu gewähr­lei­sten. Fried­Wald ist bekannt: rund zwei Drit­tel der über 50-Jäh­ri­gen ken­nen die Mar­ke (kantar/​emnid 9/2023).