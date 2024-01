Knap­per Sieg in der Alters­klas­se der Her­ren 30

Freu­de bei der Ten­nis­ab­tei­lung des Baur SV in Burg­kunst­adt: Am zwei­ten Janu­ar-Wochen­en­de konn­te Ver­eins­trai­ner Dr. Ste­fan Kor­nitz­ky die Her­ren 30-Kon­kur­renz (Jahr­gang 1994 und älter) bei den Nord­baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten der Bezir­ke Ober­fran­ken, Unter­fran­ken, Mit­tel­fran­ken und Ober­pfalz knapp für sich entscheiden.

Nach­dem der Burg­kunst­adter 2023 sei­nen ersten nord­baye­ri­schen Titel fei­er­te, gelang ihm am zwei­ten Janu­ar-Wochen­en­de in Nürn­berg die Titel­ver­tei­di­gung. Getrübt wur­de die­ser Erfolg aller­dings von der gerin­gen Zahl an Teil­neh­mern, die um den Sieg kämpf­ten. Bei den Her­ren 30 tra­ten nur vier Spie­ler, die jedoch stark ein­zu­schät­zen waren, im Modus Jeder-gegen-Jeden an.

Im ersten Grup­pen­spiel traf der 30-jäh­ri­ge Burg­kunst­adter (Lei­stungs­klas­se 3,6), der in der deut­schen Rang­li­ste der Her­ren 30 auf Platz 84 geführt wird, auf die Num­mer 44, Felix Wormsbä­cher (TC Staf­fel­stein, LK 2,2). In einem abwechs­lungs­rei­chen Match konn­te sich Kor­nitz­ky den ersten Satz sichern, agier­te dann aber nicht kon­stant genug, so dass er im Match­tie­break das Nach­se­hen hatte.

Das zwei­te Spiel bestritt Kor­nitz­ky gegen Phil­ipp Kun­kel (DRC Ingol­stadt, LK 3,1). Die Begeg­nung war von Beginn an von der star­ken Auf­schlag­lei­stung bei­der Spie­ler geprägt. Wäh­rend der Ingol­städ­ter Bay­ern­li­ga-Spie­ler jedoch immer wie­der Break­mög­lich­kei­ten abweh­ren muss­te, gewann Kor­nitz­ky sei­ne Auf­schlag­spie­le zumeist sicher. Am Ende reich­te Kor­nitz­ky des­halb jeweils ein Auf­schlag­ver­lust sei­nes Kon­tra­hen­ten in bei­den Sät­zen, um die Par­tie ver­dient für sich zu entscheiden.

Im drit­ten Grup­pen­spiel muss­te Björn Hip­pen­stiel (TC Her­zo­gen­au­rach, LK 2,6) auf­grund einer erlit­te­nen Ver­let­zung lei­der auf­ge­ben, was Kor­nitz­ky den zwei­ten Grup­pen­sieg einbrachte.

Da sowohl Wormsbä­cher als auch Kun­kel und Kor­nitz­ky am Ende jeweils zwei Sie­ge bei einer Nie­der­la­ge hat­ten, muss­te das Satz­ver­hält­nis über die Plat­zie­rung ent­schei­den. Durch den Zwei­satz-Sieg gegen Kun­kel konn­te sich Kor­nitz­ky mit fünf zu zwei Sät­zen in die­ser Wer­tung durch­set­zen und das Tur­nier auf dem ersten Platz been­den. Zusätz­lich zum Nord­baye­ri­schen Mei­ster­ti­tel sicher­te sich Kor­nitz­ky damit auch vie­le Punk­te für die deut­sche Rangliste.

