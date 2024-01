Zum Auf­takt die Rück­run­de in der 2. Regio­nal­li­ga Mit­te gelang den Bau­nach Young Pikes bei der Bun­des­li­ga­re­ser­ve der BG Lei­tersho­fen ein wert­vol­ler 69:63 Aus­wärts­sieg. Mit die­sem doch über­ra­schen­den Erfolg konn­ten sich die Bau­n­a­cher vor­erst vom Tabel­len­en­de abset­zen und auf den 2. Tabel­len­platz der (bis auf den unge­schla­ge­nen Spit­zen­rei­ter aus Augs­burg) völ­lig aus­ge­gli­che­nen Liga rutschen.

Mit einer blut­jun­gen Mann­schaft tra­ten die Bau­n­a­cher am Sams­tag an, da sie auf die Cobur­ger Dop­pel­li­zenz­ler ver­zich­ten muss­ten. Zu Beginn taten sich bei­de Teams in der Offen­si­ve schwer (7:6, 5. Minu­te) und auch im rest­li­chen Vier­tel sahen die Zuschau­er eine korbar­me und ver­tei­di­gungs­be­ton­te Begeg­nung, bei der die jun­gen Hech­te durch zwei Drei­er von Mika Krö­ner eine knap­pe 14:13 Füh­rung behaup­ten konnten.

Im 2. Abschnitt gelang es den Gast­ge­bern immer wie­der an die Frei­wurf­li­nie zukom­men und dort sicher zu punk­ten. Bis auf 26:19 (16. Minu­te) bau­ten sie ihren Vor­sprung aus, bevor der erst 15-jäh­ri­ge Jonas Mendl mit drei Drei­ern für den Umschwung sorg­te, sodass zur Pau­se eine knap­pe 35:34 Füh­rung der Gäste an der Anzei­ge­ta­fel zu lesen war.

Auch nach der Pau­se setz­te sich die inten­si­ve Spiel­wei­se auf bei­den Sei­ten fort. Ins­ge­samt 14-mal wech­sel­te die Füh­rung die­ser aus­ge­gli­chen Par­tie. Die Schütz­lin­ge von Michi Dorsch kamen bes­ser aus der Kabi­ne und zogen mit 40:35 (25.) in Front, bevor mit Felix Egger ein wei­te­rer Young­ster per Drei­er die fünf­mi­nü­ti­ge Bau­n­a­cher Flau­te been­de­te. Nach­dem die BG eini­ge Chan­cen an der Frei­wurf­li­nie lie­gen ließ, ging es beim Stand von 48:49 in die letz­ten zehn Minuten.

Jetzt gelang es den Ober­fran­ken, sich erst­mals durch 5 Punk­te von Timo Wachs­muth etwas abzu­set­zen (48:54) und in der 35. Minu­te war beim Stand von 53:60 der höch­ste Vor­sprung der Gäste in der engen Begeg­nung erreicht. Als die Lei­tersho­fe­ner noch ein­mal auf 57:60 ver­kür­zen konn­ten, hat­te man im Bau­n­a­cher Lager kurz­zei­tig Beden­ken, ob dies­mal die Kraft rei­chen wür­de, doch mit einer tol­len Mann­schafts­lei­stung, bei der alle elf Spie­ler ihren Bei­trag lei­ste­ten, gelang es cle­ver, die über die Zeit zu brin­gen und zwei viel­um­ju­bel­te Aus­wärts­punk­te ein­zu­fah­ren. Coach Jörg Mau­solf war nach der ner­ven­auf­rei­ben­den Begeg­nung stolz auf sei­ne Jungs: „Das war ein Kampf­spiel mit einem ver­dien­ten Sieg für uns. Ganz beson­ders freue ich mich für unse­re JBBL-Spie­ler, denn was die erst 15-jäh­ri­gen Jonas Mendl, Felix Egger und Juli­an Gün­ther für eine abge­zock­te Lei­stung aufs Par­kett brach­ten, ver­dient schon ein beson­de­res Lob.“

Bau­nach: Mendl 14 Punkte/​4 Drei­er, Wachs­muth 12/2, Egger 10/2, Krö­ner 10/2, Gün­ther 7/1, Rümer 6, Kri­za­no­vic 5, Sau­er 3, Konop­ka 2, Mau­solf, Nückel.

Lei­tersho­fen: Tum­ba­se­vic 14, Moos­rai­ner 13, Lim­mer 11, Kuprat 10, Schmid 6, B. Hein­rich 5, D. Hein­rich 4, Straß, Aygün, Fiebich.