Haus­ta­rif­ver­hand­lun­gen SEDA Ger­ma­ny – Neu­haus an der Pegnitz

3. Ver­hand­lungs­run­de

Am 12.01.2023 wird in der 3. Ver­hand­lungs­run­de über die Löh­ne und Gehäl­ter von rund 280 Beschäf­tig­ten der SEDA Ger­ma­ny GmbH in Neu­haus an der Peg­nitz ver­han­delt. Bei der Akti­on am 19.12.2023 wur­den die Beschäf­tig­ten vor Ort über das Ange­bot der Arbeit­ge­ber­sei­te aus der 2. Ver­hand­lungs­run­de infor­miert. Die Beschäf­tig­ten äußer­ten dazu ihren Unmut und die Unzu­frie­den­heit über die viel zu gerin­ge Höhe der geplan­ten Tariferhöhung.

Gewerk­schafts­se­kre­tä­rin Manue­la Szabo: „Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen haben deut­lich mit den Preis­stei­ge­run­gen der letz­ten Jah­re zu kämp­fen. Man konn­te die offen­sicht­li­che Ver­är­ge­rung der Beschäf­tig­ten über das zu gerin­ge Ange­bot sehen.“ Auf­grund der abge­lau­fe­nen Frie­dens­pflicht schließt ver.di Streiks bei SEDA Ger­ma­ny nicht aus.

Ange­bot der Arbeitgeber

Erhö­hung der Löh­ne und Gehäl­ter zum 01. Juni 2024 um 3,5% und zum 01. Juni 2025 um wei­te­re 3,5% bei einer Lauf­zeit bis Juni 2026. Zah­lung einer Infla­ti­ons­aus­gleichs­prä­mie in Höhe von 166€ monat­lich für das Jahr 2024, begin­nend ab Janu­ar 2024 und 2.000€ für das Jahr 2025. Die monat­li­chen Zah­lun­gen sol­len, abge­se­hen vom ersten Monat, an die Anwe­sen­heit im Betrieb gekop­pelt wer­den. ver.di for­dert in den Haus­ta­rif­ver­hand­lun­gen bei SEDA Ger­ma­ny eine Erhö­hung der Löh­ne und Gehäl­ter um 16 % bei einer Lauf­zeit von 12 Monaten.