Stol­ze 100 Jah­re im Senio­ren­zen­trum St. Kili­an in Scheßlitz

Im Senio­ren­zen­trum St. Kili­an in Scheß­litz fei­er­te Leo­ka­dia Wie­sen am 10.01.2024 ihren 100. Geburtstag.

Anläss­lich die­sem Fest­tag gra­tu­lier­ten der Jubi­la­rin Leo­ka­dia Wie­sen, Spitz­na­me „Kathi“, eini­ge Gäste: Sohn Sieg­fried mit sei­ner Frau Moni­ka, Enkel Chri­sti­an, Bür­ger­mei­ster Roland Kau­per, Land­rat Johann Kalb, Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann, Ein­rich­tungs­lei­ter Ralf Vier­ing und vie­le Mitarbeiter*innen des Senio­ren­zen­trums St. Kili­an ganz herz­lich. Am Nach­mit­tag gra­tu­lier­ten auch das Haus­arzt­zen­trum Scheß­litz in Per­son von Dr. Kim­ber­ley Schmidt sowie der Bür­ger­mei­ster ihrer Hei­mat­ge­mein­de Recken­dorf, Man­fred Deinlein.

Die gebür­ti­ge Polin wur­de zu Kriegs­zei­ten als Kind allei­ne nach Deutsch­land ver­bracht. Im Jah­re 1954 hei­ra­te­te Frau Wie­sen ihren bereits vor knapp 30 Jah­ren ver­stor­be­nen Mann Wil­ly. Aus die­ser wun­der­ba­ren Ehe ging Sohn Sieg­fried her­vor. Nach ihrer Arbeit bei den US-Streit­kräf­ten in Bam­berg und ihrer Anstel­lung im Prie­ster­se­mi­nar Bam­berg ging Leo­ka­dia Wie­sen in Ren­te. Im Sep­tem­ber 2021 zog Kathi in das Seniorenzentrum

St. Kilian.

Ihre gro­ße Lei­den­schaft war schon immer das Gärt­nern. Zudem hat Frau Wie­sen ein star­kes Inter­es­se für Hand­ar­beit und hat frü­her selbst eini­ge hand­ge­stick­te Tisch­decken angefertigt.

Die Mitarbeiter*innen des Senio­ren­zen­trums deko­rier­ten den Auf­ent­halts­raum dem Anlass ent­spre­chend fest­lich – mit einem lecke­ren Buf­fet und Luft­bal­lons, sodass in pas­sen­dem Rah­men beglück­wünscht, gefei­ert und ange­sto­ßen wer­den konnte.

Auch die 5. Klas­se der Mit­tel­schu­le in Scheß­litz war gekom­men, um zur Freu­de der Jubi­la­rin ein Geburts­tags­lied vor­zu­spie­len und ein Ständ­chen zu sin­gen. Frau Wie­sen freu­te sich sehr über ihren Geburts­tags­be­such und hat­te sogar Freu­den­trä­nen in den Augen.

Es war ein rund­um gelun­ge­ner Geburts­tag mit vie­len beson­ders schö­nen Momenten.