Vom 30. Janu­ar bis zum 3. Febru­ar 2024 hat die inter­na­tio­na­le Spiel­wa­ren­mes­se in Nürn­berg ihre Tore für Fach­pu­bli­kum geöff­net. Die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg bie­tet zwei talen­tier­ten Grün­de­rin­nen und Grün­dern der Spiel­wa­ren­bran­che die ein­zig­ar­ti­ge Mög­lich­keit, haut­nah dabei zu sein.

Am Frei­tag, 2. Febru­ar 2024, wird eine klei­ne Grup­pe von aus­ge­wähl­ten Grün­de­rin­nen und Grün­dern gemein­sam mit Ver­tre­tern der Wirt­schafts­för­de­rung die Mes­se besu­chen. Die Initia­ti­ve umfasst nicht nur den Ein­tritt zur Mes­se, son­dern auch die Anrei­se nach Nürn­berg. Die­se wird eben­falls durch die Wirt­schafts­för­de­rung orga­ni­siert wird.

Grün­de­rin­nen und Grün­der aus der Spiel­wa­ren­bran­che sind herz­lich ein­ge­la­den, sich für die­ses exklu­si­ve Erleb­nis zu bewer­ben. In der Bewer­bung soll­ten sie dar­le­gen, war­um sie die Spiel­wa­ren­mes­se besu­chen möch­ten und wie ihre Ideen oder Pro­duk­te das Poten­zi­al haben, die Bran­che zu berei­chern. Die Aus­schrei­bung rich­tet sich ins­be­son­de­re an Spiel­zeug­de­si­gner, Spie­le­ent­wick­ler, Kin­der­buch­au­to­ren und ande­re krea­ti­ve Köp­fe, die bereits erste Kon­zep­te oder Pro­duk­te in pet­to haben.

Die Mes­se bie­tet eine ein­zig­ar­ti­ge Platt­form, um sich mit Gleich­ge­sinn­ten zu ver­net­zen und mit eta­blier­ten Unter­neh­men der Bran­che in Kon­takt zu tre­ten. Die­se Gele­gen­heit ver­spricht nicht nur Inspi­ra­ti­on, son­dern auch wert­vol­le Ein­blicke und Kon­tak­te für den wei­te­ren Weg der Grün­dung oder Entwicklung.

Bewer­bun­gen sind bis zum Frei­tag, 26. Janu­ar 2024, an die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg zu rich­ten. Die­se Initia­ti­ve unter­streicht das Enga­ge­ment der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg, Grün­de­rin­nen und Grün­der zu unter­stüt­zen und ihnen ein­zig­ar­ti­ge Chan­cen zur Ver­net­zung und Wei­ter­ent­wick­lung zu bieten.

Infor­ma­tio­nen und Anmel­dun­gen gibt es unter www​.wirt​schaft​-coburg​.de, bei Flo­ri­an Eckardt (Tele­fon 09561/514‑5105) oder per Mail an gruendung@​landkreis-​coburg.​de.